Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. „I wszystko po staremu. Rafał znowu tęczowy”

W sobotę 14 czerwca ulicami Warszawy przeszła Parada Równości 2025. Stołeczna policja, podsumowując marsz zaznaczyła, że „nie obyło się bez incydentów”. „W trakcie przemarszu, jedna osoba z tłumu rzuciła w kierunku platformy czerwoną cieczą, po czym kilkudziesięcioosobowa grupa zablokowała przejazd jednej z platform” – podkreślili funkcjonariusze.

„Sześć osób weszło na platformę. W wyniku szybkiej reakcji policjantów z Zespołu Antykonfliktowego osoby te zeszły z platformy i zostały wylegitymowane. Wobec tychosób zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu” – dodano. Na Paradzie Równości obecni byli politycy. Jeśli chodzi o Lewicę, swoją obecność potwierdził Włodzimierz Czarzasty, który w mediach społecznościowych napisał: „Trzeba być. Chcę być. Jestem”.

Parada Równości Warszawa 2025. Robert Biedroń: „Miłość zawsze zwycięży”

„Miłość zawsze zwycięży” – skomentował Robert Biedroń. „Polska jest piękna, dumna i różnorodna, jest w naszym kraju miejsce dla każdego!” – zaznaczyła wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz. Towarzyszyli jej wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz minister ds. równości Katarzyna Kotula. „Jest przepięknie” – podkreśliła z kolei Anna-Maria Żukowska.

„Była tęcza, była radość, była miłość, byliście Wy – dziękujemy za tegoroczną Paradę Równości! Nie zatrzymujemy się – marsz po równość trwa. Do zobaczenia w kolejnych miastach!” – podsumowano na koncie Lewicy. „Stoimy twardo po stronie wolności i równości. Warszawa jest miastem dla wszystkich — dlatego jak co roku idziemy w Paradzie Równości. Z Prezydentem, który to rozumie. Warszawa wybiera Europę!” – napisał Michał Szczerba, wstawiając zdjęcie z Rafałem Trzaskowskim.

Konrad Berkowicz o Paradzie Równości. Nawiązał do Marszu Niepodległości

„I wszystko po staremu. Rafał znowu tęczowy” – odpowiedział były wicepremier z PiS Jacek Sasin. Konrad Berkowicz zareagował z kolei na wpis miasta Warszawy, gdzie zaznaczono, że miasto „jest dla wszystkich, codziennie”. „No, chyba że chcesz zorganizować Marsz Niepodległości, wtedy nie” – stwierdził polityk Konfederacji.

