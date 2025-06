Znany ksiądz oburzony koszeniem trawy w niedzielę. „Nie każdy jest katolikiem”

„Niewiarygodne. Pierwsza od dawna niedziela, gdzie jest ciepło. I co? Dzień Pański – kosiarki w ruchu. Nie dość, że to grzech, to jednocześnie brak kultury i wyczucia. Są kraje (np. Niemcy), w których za niedzielny hałas są mandaty. Uwaga dla pieniaczy! Za Liturgię mandatów nie ma” – napisał w mediach społecznościowych ks. Daniel Wachowiak. „Nie każdy jest katolikiem” – odpowiedziała mu posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska.

Ksiądz Daniel Wachowiak ponownie o koszeniu trawy w niedzielę. „Dzień wolny od hałasowania”

To kolejny raz, kiedy znany duchowny zabiera głos w tej sprawie. Podobnie było w sierpniu 2024 r. „Ze względu na szacunek dla ludzi, ustawowo powinien być wprowadzony dzień wolny od hałasowania typu: koszenie trawy, rąbanie drzewa, etc. Niedziela – czy się wierzy, czy utraciło tę łaskę – to także dzień odpoczynku. Piszę to, gdyż nie pierwszy raz słychać hałas w mojej okolicy” – przekonywał wówczas ks. Wachowiak.

„Ludzie zwyczajnie potrzebują oddechu – także mieszkając w bloku. Wykonywanie ciężkich prac w niedzielę to egoizm polany prymitywizmem i brakiem kultury. To także utrata najmniejszych cząstek wyobraźni i elementów, choć małego poświęcenia dla społeczeństwa, w którym się żyje” – kontynuował duchowny.

Znany duchowny przeciwny hałasowi. Sprzeczne stanowisko w sprawie dzwonów kościelnych

Internauci poruszyli wówczas temat dzwonów kościelnych. „Poniekąd się zgadzam. Ze względu na innych, w niedzielę nie włączam dzwonów przed pierwszymi dwoma Mszami” – podkreślił ks. Wachowiak. „Dzwony to element kodu kulturowego. Ich wyciszanie grozi cywilizacyjną samozagładą. Lepiej mieć za oknem dźwięk dzwonów, niż muezzina nad ranem” – napisał z kolei duchowny w osobnym wpisie.

