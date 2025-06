Walka o władzę w dolnośląskiej PO. Sąd bez litości dla zastępczyni Sutryka

W poniedziałek 16 czerwca przed sądem koleżeńskim dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej rozpatrywana była sprawa wiceprezydentki Wrocławia. Michał Jaros, szef PO na Dolnym Śląsku złożył wcześniej wniosek o wykluczenie Renaty Granowskiej z partyjnych struktur.

Walka o władzę w dolnośląskiej PO

Wniosek ten – jak opisuje „Gazeta Wyborcza” – to efekt sporu o władzę wśród polityków Platformy Obywatelskiej w regionie. Już w marcu Michał Jaros tłumaczył, że po dokładnej analizie i licznych rozmowach uznaliśmy, że zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, zachowanie Renaty Granowskiej oraz jej męża powinno zostać poddane ocenie sądu koleżeńskiego.

Kontrowersje dotyczyły kwestii dotacji z miejskiego budżetu dla piłkarzy ręcznych Śląska Wrocław. Prezesem klubu był Wojciech Granowski, mąż zastępczyni Jacka Sutryka.

Wobec polityczki pojawiały się też zarzuty dotyczące braku lojalności wobec szefa regionu. Chodziło m.in. o głosowanie na szefa rady miejskiej. Frakcja Renaty Granowskiej forsowała kandydaturę Agnieszki Rybczak, której mąż był bliskim współpracownikiem Wojciecha Granowskiego. Ostatecznie wskazany przez szefa regionu Igor Wójcik nie uzyskał wymaganej większości głosów.

– Bardzo mnie dziwi, że w trudnej dla PO sytuacji powyborczej, zamiast skupić się na pracy, wszczyna się wewnętrzne konflikty. Zaskakuje fakt, że czyni to szef regionu. Jeśli chce się koniecznie szukać politycznych przeciwników, to trzeba to robić poza PO a w niej próbować znaleźć partnerów i przyjaciół – mówiła w rozmowie z „GW” Renata Granowska.

Granowska wykluczona z PO. Była zastępczynią Sutryka

Sąd koleżeński podjął decyzję o wykluczeniu Renaty Granowskiej z PO. Sąd obradował w trzyosobowym składzie. – Oceniając przedstawione zarzuty i zebrany materiał dowodowy, podjęto decyzję o usunięciu z partii. Renacie Granowskiej przysługuje odwołanie. Może tego dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku – wyjaśnił Krzysztof Bryłka, przewodniczący sądu koleżeńskiego.

