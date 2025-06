Polacy nie mają złudzeń. Tak widzą współpracę Nawrockiego z Tuskiem

W sondażu ankieterzy Opinia24 zadawali Polakom proste pytanie. „Z której strony, Pana/i zdaniem, będzie większa gotowość na współpracę pomiędzy rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim?” – usłyszeli ankietowani.

Sondaż. Kto będzie bardziej skłonny do współpracy?

18 proc. z odpowiadających uznało, że bardziej gotowy do współpracy będzie rząd. 19 proc. wskazało w tym miejscu prezydenta. 37 proc. badanych uznało, że gotowość do wspólnego działania będzie równie niska po obu stronach.

Zaledwie 5 proc. wybierała opcję mówiącą, że gotowość do współpracy będzie równie duża w Kancelarii Premiera i Pałacu Prezydenckim. 21 zdecydowało się na odpowiedź „trudno powiedzieć”.

O braku woli do współpracy mówiło 35 proc. mężczyzn i 39 proc. kobiet. Krytyczni byli zwłaszcza młodzi z grupy 18-29 lat. Spośród nich aż 45 proc. wybrało tę pesymistyczną opcję. Nie zmieniało się to również w zależności od miejsca zamieszkania.

Sceptycyzm wyrażało 41 proc. osób z miast od 100 do 500 tys. mieszkańców oraz 40 proc. badanych ze wsi. W największych miastach taki odsetek wynosił 30 proc., ale nawet tam optymistyczna wersja nie miała przewagi.

Sondaż. Wyborcy PiS i PO tradycyjnie podzieleni

Jak można się domyślić, duża część elektoratu PiS (45 proc.) twierdzi, że bardziej gotowy do współpracy będzie Karol Nawrocki. Podobnie wygląda to w Koalicji Obywatelskiej, gdzie 46 proc. jej wyborców o dobre nastawienie podejrzewa raczej Donalda Tuska. 41 proc. z tej grupy stwierdza jednak, ze obie strony nie będą chętne do wspólnego działania.

Badanie Opinia24 dla RMF FM zostało przeprowadzone w dniach 9-12 czerwca. Wzięły w nim udział 1003 pełnoletnie osoby. Zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Czytaj też:

Zaskakujące wyniki najnowszego sondażu. Obok Konfederacji rośnie kolejna siła?Czytaj też:

Andrzej Duda premierem? Polacy zabrali głos w sondażu