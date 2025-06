Andrzej Duda premierem? Polacy zabrali głos w sondażu

Druga kadencja Andrzeja Dudy w roli prezydenta kończy się w sierpniu. Wtedy też dojdzie do oficjalnego zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na głowę państwa. W najnowszym sondażu, który dla Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys, zapytano Polaków o przyszłość Andrzeja Dudy, a konkretnie czy chcieliby, aby to on objął funkcję premiera.

Polacy o przyszłości Andrzeja Dudy. Najnowszy sondaż

12 proc. badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam”, a 16,4 proc. – „raczej się zgadzam”. Łącznie to 28,4 proc. wskazań. Przeciwnego zdania jest w sumie 52,8 proc. badanych, w tym 40 proc. zdecydowanie nie widzi Andrzeja Dudy na czele polskiego rządu, a 12,8 proc. – raczej nie. 18,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

W sondażu sprawdzono także, jak rozkładają się głosy w zależności od upodobań politycznych respondentów. Osoby, które deklarują, że są wyborcami koalicji rządzącej, w zdecydowanej większości (82 proc.) nie chcą, aby Andrzej Duda został premierem. Za takim rozwiązaniem opowiada się 9 proc. respondentów, a kolejne 9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Proporcja odwraca się, jeżeli pod uwagę zostaną wzięte odpowiedzi samych wyborców opozycji. 49 proc. chciałoby, aby to obecny prezydent w przyszłości pełnił funkcję premiera, a 29 proc. jest przeciwnego zdania. 22 proc. nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Sondaż przeprowadzono na grupie 1000 reprezentatywnych osób metodą CATI & CAVI w dniach 6-8 czerwca 2025 roku.

O to, w jaki sposób respondenci widzą przyszłość Andrzeja Dudy po zakończeniu prezydentury, zapytaliśmy także w sondażu SW Research dla „Wprost”, który został zrealizowany kilka miesięcy temu. Co ciekawe, aż 39,7 proc. badanych nie miało wówczas zdania w tej sprawie.

