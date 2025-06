Porwanie mężczyzny w centrum Krakowa? Policja rozwiązała nietypową zagadkę

Kraków to w ostatnich latach bardzo popularne miejsce organizowania wieczorów kawalerskich. Do stolicy Małopolski grupy mężczyzn przybywają nawet z innych krajów, by przez weekend świętować wspólnie ważną zmianę w życiu pana młodego.

Porwanie mężczyzny w Krakowie. Policja rozwiązała zagadkę

Czasami niestety takie imprezy posuwają się odrobinę za daleko. Najnowszy przykład miał miejsce 13 czerwca wieczorem. Do centrali miejskich służb wpłynęło wówczas zawiadomienie o porwaniu na Starym Mieście. Świadek donosił o grupie mężczyzn w kominiarkach, goniącej jakąś osobę. W pewnym momencie pościg dopadł ofiarę i wciągnął ją do samochodu.

Policjanci potraktowali zgłoszenie poważnie. Dotarli do świadków sytuacji, zabezpieczyli monitoring z kamer i ustalili dane pojazdu. Udali się pod wytypowany adres w województwie podkarpackim, by tam odkryć zaskakującą prawdę. Okazało się, że „porwanie” zostało zainscenizowane w ramach wieczora kawalerskiego. Wszystko zorganizowali koledzy pana młodego.

Policjanci zwrócili uwagę organizatorom

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Piotr Szpiech skomentował zdarzenie. Zaznaczył, że ograniczono się do rozmowy mundurowych z grupą imprezowiczów. – Zwróciliśmy im uwagę, żeby w podobnych sytuacjach zgłaszali służbom takie plany, aby nie stawiać wszystkich w niepotrzebny stan gotowości – oznajmił.

