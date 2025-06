Taśmy Giertycha. Stanowski zaskoczony działaniami TV Republika

„Mamy rozmowę Giertycha z jego ojcem!” – piszą w środę 18 czerwca na swoim oficjalnym profilu pracownicy Telewizji Republika i podkreślają, że polityk zwraca się do ojca słowem „tatusiu”. Z dyskusji wynika, że syn prosi swojego tatę o projekt listu do konserwatystów odnośnie wyborów.

Stanowski ponownie krytykuje taśmy TV Republiki

„Zobaczyłby tata oczywiście, to byłby duch, dlatego mimo że się jest katolikiem przeciwnikiem LGBT i tak dalej, jesteśmy przeciwko PiS-owi” – pisał do ojca Giertych, naprowadzając go na treść przygotowywanego przesłania.

Wśród wielu internautów krytykujących ujawnianie prywatnych rozmów, znalazł się także założyciel Kanału Zero, Krzysztof Stanowski. Zwrócił uwagę, że ostatnie działania stacji Tomasza Sakiewicza raczej ocieplają wizerunek Romana Giertycha, niż odwrotnie. Zauważał też, że mobilizują jego zwolenników.

„Czy Roman Giertych wykupił jakąś akcję promocyjną w Republice? Bardzo miła rozmowa z tatą (»Tatusiem«), dodatkowo obrzydliwy fakt podsłuchiwania prywatnej, zwykłej rozmowy, co daje silniczkom dodatkowe paliwo. O co tu chodzi?” – pytał dziennikarz, znany ze swojej niechęci do Romana Giertycha i prowadzenia z nim licznych internetowych kłótni.

Wpadka TV Republika. Giertych wyśmiał stację

Poprzednim razem fragment opublikowany przez TV Republikę oznaczony był grafiką z napisem „afera taśmowa 2.0”. Wypowiedź pochodziła jednak z 8 kwietnia tego roku i była sesją pytań i odpowiedzi, którą Roman Giertych prowadził otwarcie z internautami. Jego niemal godzinna wypowiedź dostępna jest na jego własnym kanale na YouTube. Republika w żaden sposób nie wspomniała o tych szczegółach.

Potknięcie stacji skomentowali wtedy poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz dziennikarz Krzysztof Stanowski z Kanału Zero. „Publikowanie prywatnych rozmów jest po prostu słabe. Zwłaszcza, że żadnej afery tam nie ma. A nagrywanie rozmów adwokata z jego klientem, nie mówiąc już o ich publikowaniu, to już standardy sowiecko-afrykańskie” – oceniał ten pierwszy. „Co za kompromitacja. No ale nie Giertycha!” – dodawał drugi.

