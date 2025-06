Czy w piątek po Bożym Ciele trzeba pościć? Niektórzy wierni mogą liczyć na wyjątek

Na stronie Archidiecezji Wrocławskiej pojawił się komunikat arcybiskupa Józefa Kupnego w sprawie dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na 20 czerwca 2025 r. To piątek po Bożym Ciele. Jak zaznaczył metropolita wrocławski, ten dzień będzie dla „wielu osób wolny od pracy, a co za tym idzie okazją do spotkań w gronie rodziny, najbliższych przyjaciół i znajomych”.

„Z tego powodu udzielam wszystkim mieszkańcom Archidiecezji Wrocławskiej oraz przebywającym w tym dniu na jej terytorium dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych ufając, że taka inicjatywa przyczyni się do pogłębienia relacji międzyludzkich. Zobowiązuję jednak osoby, które skorzystają z tej dyspensy, do podjęcia innych form pokutnych, a szczególnie modlitwy o pokój lub jałmużny na rzecz potrzebujących” – podkreślił abp. Kupny.

Podobną decyzję podjął arcybiskup Stanisław Budzik. Metropolita lubelski w związku z dyspensą od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych na terenie Archidiecezji, zachęcił do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności.

Jeśli chodzi o archidiecezję przemyską obrządku łacińskiego, abp Adam Szal udzielił wszystkim przebywającym na jej terenie dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zamieniając ten rodzaj postu na inny tj. jałmużnę postną. Każdy, kto skorzysta w tym dniu z dyspensy, jest zobowiązany do złożenia jałmużny (ofiary) na misje święte lub Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Jeśli chodzi o wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej arcybiskup Wiesław Śmigiel udzielił dyspensy pod warunkiem złożenia jałmużny na rzecz ubogich: we własnej parafii lub za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej albo wspierając dzieła prowadzone przez Siostry Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie.

Biskup Marek Szkudło udzielił diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie archidiecezji katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w zamian za modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o przekazanie – w miarę możliwości – jałmużny dla biednych. Dyspensa na piątek po Bożym Ciele 2025 w Archidiecezji Warszawskiej udzielił także abp Adrian Galbas. W tym wypadku nie ma żadnych warunków.

Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda zaznaczył, że osoby chcące skorzystać ze zwolnienia, zobowiązuje się do odmówienia modlitwy „Ojcze nasz” w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Dyspensa będzie także obowiązywała w archidiecezji gnieźnieńskiej. Prymas Polski podkreśli, że decyzję podjął, bo „w wielu jednak parafiach radość świętowania przedłuża się na całą Oktawę Bożego Ciała, w czasie której wierni uczestniczą w uroczystych procesjach”.

Wojciech Polak dodał, że decyzję podjął „chcąc podkreślić radość, jaką niesie ze sobą świętowanie Uroczystości Bożego Ciała, oraz kierując się dobrem duchowym wiernych”. Metropolita Gnieźnieński zachęcił do modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego Leona XIV i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dyspensy?

Metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński dyspensy udzielił ze względu na czas sprzyjający spotkaniom rodzinnym i towarzyskim, jakim jest „długi weekend”. Wiernych korzystających z dyspensy zachęcił do modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich. Metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek dyspensę uzależnił od zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji o pokój na świecie (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących, lub ubogich.

