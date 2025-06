Poruszyły serca milionów i dalej walczą o zmiany w ochronie zdrowia. „Pierwsze posiedzenie Rady za nami”

Rada Konsultacyjna w zakresie organizacji i przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia jest efektem wielu rozmów z szefową resortu, o które Hernik, Kąkol i Demianowicz walczyły.

W czasie spotkań w Izabelą Leszczyną kobiety mogły nie tylko opowiedzieć o swoich traumatycznych doświadczeniach, ale też wstawić się za pacjentami, którzy dziś nie mają głosu, przeżywają swoje dramaty pozbawieni systemowej opieki. Albo z opieką, która pozostawia wiele do życzenia.

– Po tym spotkaniu wiedziałam, że to nie może być koniec. Że jeśli to wszystko, co usłyszałam… To są trzy oddzielne zdarzenia – coś, co nie powinno się wydarzyć – ale dotykające podobnych momentów maksymalnie trudnych dla pacjenta i dla jego rodziny… Wiedziałam, że to nie może się skończyć tylko naszym wspólnym ubolewaniem nad tym, że tak jest. Musi być ciąg dalszy i jestem przekonana, wierzę w to, że ten ciąg dalszy przyniesie zmiany – tak o rozmowie z Kąkol, Hernik i Demianowicz mówiła w podcaście „Wprost Przeciwnie” Izabela Leszczyna.

O jakich zmianach mowa?

Już w czasie pierwszego, póki co roboczego posiedzenia Rady, kobiety poinformowały o zagadnieniach, które w czasie kolejnych spotkań zamierzają poruszać. Pierwsza sprawa już doczekała się co prawda interwencji ministry zdrowia oraz krajowej konsultantki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, prof. Katarzyny Kotfis. Chodzi o nagłaśniane przez Anitę Demianowicz przypadki ograniczania rodzicom ciężko chorych dzieci przebywania z nimi na oddziałach OiT. I choć wytyczne są jasne, a prawo umożliwia rodzicom towarzyszenie dzieciom – nie wszędzie to prawo jest respektowane.

I właśnie ten temat będzie pierwszym podjętym na kolejnym posiedzeniu Rady Konsultacyjnej przy ministerstwie, już na początku lipca.

– Mamy nadzieję, że dowiemy się od przedstawicieli biura Rzecznika Praw Pacjenta, który podmiot leczniczy został zobowiązany do usunięcia ograniczeń dla rodziców chorych dzieci, bo w czasie pierwszego spotkania prawnik jedynie lakonicznie stwierdził, że jedna pokontrolna decyzja już została w tej sprawie wydana – mówią kobiety.

W czasie kolejnych spotkań omawiane będą m.in. konieczne do wprowadzenia zmiany w działaniach SOR-ów, standardów leczenia chorych onkologicznie i dostępności nowoczesnych terapii, diagnozowania i leczenia chorób rzadkich, czy komunikacji na linii lekarz-pacjent. Choć – co podkreślają inicjatorki powołania Rady – właściwie nie ma dnia, by do długiej listy pilnych tematów nie dochodził kolejny.

W pierwszym posiedzeniu rady konsultacyjnej, oprócz Kąkol, Hernik i Demianowicz, wzięli udział także:

Ewa Molka, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Michał Kucap i Tomasz Draczyński wiceprezesi Krajowej Rady Ratowników Medycznych, Marzanna Bieńkowska, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy, oraz Mariusz Mamczarek – radca prawny w Departamencie Prawnym Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Obecna była także radczyni prawna, przedstawicielka Naczelnej Izby Lekarskiej, choć pomysłodawczynie Rady nie kryły żalu, że NIL nie reprezentował lekarz.