Groźny wypadek w polskich górach. Turysta spadł z czterech metrów

Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w czwartek 19 czerwca poinformowała o wypadku wspinaczkowym, do którego doszło na Krzywej Turni w Górach Sokolich. W trakcie wspinaczki jeden z uczestników spadł z wysokości około czterech metrów. W wyniku upadku jedna z kończyn nabiła się na ciało obce, a poszkodowany doznał także innych obrażeń.

Do działań natychmiast ruszyły zespoły z Trzcińska oraz Jeleniej Góry, gdzie dyżur pełnili ratownicy medyczni. Po udzieleniu pomocy na miejscu i odpowiednim zabezpieczeniu urazów, poszkodowanego przetransportowano na Przełęcz Karpnicką. Tam został przekazany załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która przetransportowała go do szpitala.

GOPR Karkonosze podziękowało wspinaczom obecnym na miejscu zdarzenia za szybką reakcję i wsparcie w działaniach. Podkreślono, że „ich pomoc była niezwykle cenna”. „Dziękujemy także wszystkim służbom za sprawne i skoordynowane działania” – podsumowała Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jakie były warunki w górach?

Jeśli chodzi o warunki w górach, to zgodnie ze stanem z czwartku, z godz. 8:30, w górnych partiach Karkonoszy mimo braku opadów szlaki turystyczne były mokre i śliskie. Prędkość wiatru wynosiła 14 m/s, a temperatura od dziewięciu do 10 stopni Celsjusza. Widzialność była ograniczona do ponad 50 km, a zachmurzenie było pełne.

Z kolei w dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej nie było opadów i było bezwietrznie. Szlaki turystyczne były mokre miejscami i śliskie. Mimo pełnego zachmurzenia widzialność była bardzo dobra. Słupki rtęci pokazywały natomiast od 15 do 18 kresek.

