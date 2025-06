Nowy alert RCB. „Nie dotykaj kapsułki”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców, którzy przebywają na terytorium dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. „Uwaga! W dniach 23.06-30.06 z samolotów będą zrzucane przynęty ze szczepionką przeciw wściekliźnie dla lisów” – czytamy w wiadomości. Zaapelowano także do odbiorców, aby nie dotykali kapsułek, a także nie dopuszczali do nich zwierząt domowych.

Przynęty ze szczepionką przeciw wściekliźnie dla lisów. RCB ostrzega

Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych, a w Polsce jej rezerwuarem jest lis rudy. Dlatego prowadzone są akcje szczepienia tych zwierząt.

„Mimo dużego postępu medycyny, wścieklizna jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią. Wg danych WHO rokrocznie powoduje zgon około 60 tysięcy osób, głównie w Azji i Afryce” – czytamy w opublikowanym komunikacie.

RCB zwraca też uwagę, że wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną, która dotyka centralnego układu nerwowego i na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy.

„Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury. Przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną, dospojówkową lub poprzez transplantację narządów” – podano dalej.

RCB alarmuje. Gwałtowne burze i silny wiatr. Niespokojna pogoda w Polsce

RCB wydało także alert ze względu na możliwe występowanie gwałtownych burz z bardzo silnym wiatrem. Alert dotyczy odbiorców na terenie:

woj. zachodniopomorskiego;

woj. podlaskiego;

woj. mazowieckiego;

woj. lubelskiego;

woj. podkarpackiego;

woj. małopolskiego;

woj. świętokrzyskiego;

woj. łódzkiego;

woj. śląskiego;

woj. opolskiego;

woj. lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński);

woj. dolnośląskiego (powiaty: dzierżoniowski, kamiennogórski, kłodzki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, Wrocław, wrocławski i ząbkowicki);

woj. wielkopolskiego (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i turecki);

woj. kujawsko-pomorskiego (powiaty: lipnowski, Włocławek i włocławski);

woj. pomorskiego (powiaty: bytowski, człuchowski, Słupsk i słupski);

woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty: działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, piski, szczycieński i węgorzewski).

