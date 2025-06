Para z Trójmiasta miała skatować 63-latka. Decyzja prokuratury szokuje

Jak tłumaczy rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, Ewa Dziadczyk, zatrzymani nie byli wcześniej karani i posiadają stałe miejsce zamieszkania w Polsce. – Nie było obaw, że się ukryją, ani też nie zachodziła okoliczność zagrożenia surową karą – dodaje.

Turystka i jej partner wtargnęli do domu, żądali alkoholu i skatowali właściciela

Do ataku doszło w sobotę 19 czerwca, w godzinach wieczornych. Wojciech Adamczewski od ponad czterech dekad prowadzi wraz z rodziną popularną restaurację „Caro”. Tego dnia był sam w domu, kiedy nagle pojawiła się para – kobieta i mężczyzna z dzieckiem – w stanie silnego upojenia alkoholowego. Bez zaproszenia weszli na posesję i zaczęli się awanturować.

– Byli bardzo agresywni, od razu zaczęli mnie wyzywać i zażądali ode mnie alkoholu. „Dawaj wódki” powiedzieli – relacjonował poszkodowany. W obawie o własne bezpieczeństwo zaprowadził ich do zamkniętej restauracji i wydał żądany alkohol. Mimo to doszło do napaści. – Jestem pewien, że chcieli mnie zabić – powiedział pobity mężczyzna w rozmowie z „Faktem”.

Ofiara schroniła się w łazience. Agresorzy zatrzymani

Podczas szarpaniny 63-latkowi udało się uciec do łazienki, gdzie zamknął się na klucz i zadzwonił po pomoc. Agresywna para – 43-letni mężczyzna i jego 25-letnia partnerka – została zatrzymana przez funkcjonariuszy i spędziła dwie doby w policyjnej izbie zatrzymań.

Badania wykazały, że mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Kobieta odmówiła poddania się testowi trzeźwości. Postawiono im zarzuty pobicia, za które grozi do 5 lat więzienia. Mimo to, decyzją prokuratury, oboje zostali objęci jedynie dozorem policyjnym.

Rodzina ofiary w szoku

Rodzina pobitego restauratora nie może pogodzić się z decyzją wymiaru sprawiedliwości. Córka mężczyzny twierdzi, że ten boi się, że agresorzy do niego wrócą. Uważa także, że postawione zarzuty są zdecydowanie zbyt łagodne. – Zarzut pobicia zagrożony karą do 5 lat jest tutaj zbyt łagodny. Powinni, moim zdaniem, usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa – podkreśla.

Rzeczniczka prokuratury wskazuje, że wersje zdarzeń przedstawione przez obie strony znacznie się różnią i wymagają dalszego wyjaśnienia. – Jeśli chodzi o zastosowanie środka o charakterze wolnościowym, to nie zachodziły podstawy zastosowania wobec nich środka izolacyjnego – tłumaczy prokurator Dziadczyk.

