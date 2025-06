Spacer z psem po lesie może być niebezpieczny. Cztery miejscowości objęte alertem

Punktem zapalnym dla apelu była sytuacja z minionego tygodnia w pobliżu miejscowości Łączna. Według relacji przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, doszło tam do incydentu, w którym wilk zaatakował psa towarzyszącego swojemu właścicielowi podczas spaceru.

Cztery miejscowości pod szczególnym nadzorem

Piotr Gąsior, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu, zaznacza, że wilki z natury traktują psy jako rywali, co – w razie spotkania tych dwóch gatunków, może dojść do konfrontacji. – Pies dla wilka jest naturalnym wrogiem i traktuje go agresywnie, stąd takie przypadki. Wilk najpierw zawsze atakuje psa. Jeżeli człowiek zacznie bronić swojego pupila, to wtedy również może stać się ofiarą – wyjaśnia w rozmowie z PAP.

Zaleca się, aby w rejonie miejscowości Ścinawica, Łączna, Gołogłowy oraz Młynów właściciele psów zachowali szczególną ostrożność i prowadzili zwierzęta na smyczy. Myśliwi oraz służby leśne proszą również o informowanie ich o wszelkich spotkaniach z dzikimi zwierzętami, które mogłyby mieć znaczenie dla bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców i fauny.

Wilk – gatunek chroniony. Instynkt, nie agresja

Wilki w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową od 1998 roku. Zgodnie z przepisami prawa, za umyślne zabicie wilka grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Leśnicy podkreślają, że w większości przypadków te drapieżniki unikają kontaktu z człowiekiem i są z natury płochliwe. Jeśli zbliżają się do terenów zamieszkałych, to najczęściej z powodu niedoborów pokarmowych.

Jak zaznacza Krzysztof Pieńkos z Nadleśnictwa Wałbrzych, dokładne dane na temat liczebności populacji wilków nie są znane. – Nie ma takiego monitoringu, który byłby w pełni miarodajny. W Polsce się go nie prowadzi. Mamy tylko szacunkowe liczby – mówi. Według szacunków Nadleśnictwa Wałbrzych, na jego terenie przebywa obecnie około 42 osobników. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, opierając się na raporcie opracowanym przez Large Carnivore Initiative for Europe (Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody – IUCN), szacuje, że w sezonie 2022/2023 w Polsce żyło od 2866 do 4270 wilków.

Eksperci przestrzegają, że jak każde dzikie zwierzę, wilk – gdy zostanie zraniony, zaskoczony lub przestraszony – może zachować się w sposób trudny do przewidzenia. Kluczem do współistnienia z dziką przyrodą jest świadomość, ostrożność i szacunek dla naturalnych instynktów zwierząt.

