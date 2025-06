Stylizacja Agaty Dudy wywołała niemałe poruszenie. „Odważny wybór” na szczycie NATO

W trakcie szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odbył rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem. Informację o tym spotkaniu przekazała Kancelaria Prezydenta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na platformie X opublikowano wpis, w którym podkreślono, że szczyt w Hadze to nie tylko formalne obrady, ale też okazja do bezpośrednich rozmów pomiędzy liderami państw sojuszu. Do wiadomości dołączono zdjęcie przedstawiające obu prezydentów pogrążonych w dyskusji na sali obrad w World Forum.

Agata Kornhauser-Duda w centrum uwagi. Stylizacja przełamała sztywne ramy protokołu

Podczas gdy uwaga świata skupiała się na politycznych ustaleniach, pierwsza dama – Agata Kornhauser-Duda – przyciągnęła spojrzenia niecodziennym strojem, który dodał wydarzeniu subtelnej lekkości. Jej obecność u boku męża była nie tylko dyplomatyczna, ale i modowo odważna.

Agata Kornhauser-Duda wybrała czarno-biały zestaw, który nie umknął uwadze mediów i ekspertów. W rozmowie z dziennikiem „Fakt”, stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła stylizację jako śmiały krok, inspirowany estetyką klasycznego baletu.

– To odważny wybór, jeśli chodzi o protokolarny dress code, ale na Agacie Kornhauser-Dudzie ten zestaw działa zaskakująco dobrze i co najważniejsze: nie szokuje, tylko intryguje – stwierdziła stylistka.

Nowoczesna elegancja z baletowym akcentem

Stylizacja pierwszej damy składała się z czarnej marynarki oraz tiulowej spódnicy. Według Ewy Rubasińskiej-Ianiro taki wybór świetnie balansuje między oficjalnym wizerunkiem a świeżym podejściem do formalnej mody.

Stylistka oceniła, że „biały, perfekcyjnie skrojony żakiet to nieprzypadkowy wybór”. – W symbolice koloru oznacza czystość intencji, neutralność i przejrzystość, wpisując się w wartości, które reprezentuje rola pierwszej damy w przestrzeni międzynarodowej. Zestawienie z czarną spódnicą buduje kontrast o silnym, ale zachowawczym wydźwięku – wskazała.

Wyjaśniła, że czerń spódnicy tradycyjnie informuje o autorytecie i powadze, ale dzięki tiulowi stylizacja może być odebrana jako próba złagodzenia formalności poprzez wprowadzenie lekkiego, kobiecego elementu, lub „jako nieco zbyt modowy akcent w kontekście szczytu politycznego”.

