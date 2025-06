Śnięte ryby w rzece Kotliny Orawskiej. Wędkarz alarmuje

Regionalny portal 24pl.pl („Tygodnik Podhalański”) przekazał informację otrzymaną od jednego ze swoich czytelników.

Śnięte ryby w Czarnej Orawie. Wędkarz alarmuje

Z redakcją skontaktował się mieszkaniec wsi Kościelisko i zarazem wędkarz. Mężczyzna udał się na połów na rzece Czarna Orawa w miejscowości Jabłonka. Na miejscu zamiast przejrzystej wody zobaczył pływające brzuchem do góry ryby.

„To prawdziwa masakra, nie wiem kto spuścił nieczystości” – zaalarmował redakcję „Tygodnika Podhalańskiego”.

Wędkarz opisał dokładnie to, co zastał na miejscu. „Wybrałem się na ryby, na Czarną Orawę. To spustoszenie jakie zobaczyłem to masakra. Tam jest około 300 martwych ryb. Klenie, leszcze, sandacze, szczupaki. Niektóre wielkości 40-50 centymetrów” – przekazał. Mężczyzna powiedział, że martwe ryby zauważył w rzece w miejscu znajdującym się nad bacówką.

Zaniepokojony wędkarz. Interwencja policji i wizyta Polskiego Związku Wędkarskiego

„Tygodnik Podhalański” przekazał, że nad rzekę wezwano policję. Wędkarz ocenił, że śniętych ryb może być nawet pół tony.

„Byli już podobno ludzie z Polskiego Związku Wędkarskiego na oględzinach. To mogło stać się wczoraj, albo dzień wcześniej. Trudno powiedzieć. Dramat” – podsumował alarmujący wędkarz.

Czarna Orawa to rzeka w południowej Polsce, znajdująca się w zlewisku Morza Czarnego. Swoje źródło ma w miejscowości Podwilk. Ma długość 29 km i przepływa przez Pogórze Orawsko-Jordanowskie, Kotlinę Orawsko-Nowotarską i na granicy polsko-słowackiej uchodzi do sztucznego zbiornika wodnego – Jeziora Orawskiego. Przed powstaniem tego zbiornika rzeka biegła kolejne 19 km na terytorium Słowacji, gdzie łączyła się z Białą Orawą, tworząc Orawę.

Część biegu rzeki znajduje się w specjalnym obszar ochrony siedlisk sieci Natura 2000 o nazwie Czarna Orawa.

