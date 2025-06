57-letni Tadeusz Duda jest podejrzewany o zastrzelenie swojej córki i zięcia, a także postrzelenie teściowej. Do tragedii doszło w ubiegły piątek w Starej Wsi. Po tym, gdy rozegrały się dramatyczne sceny, mężczyzna uciekł do lasu i od tego czasu trwają jego poszukiwania, które są prowadzone na obszarze ok. 200 hektarów.

Obława za Tadeuszem Dudą. Nowe fakty wychodzą na jaw

Początkowo pojawiły się spekulacje, że Tadeusz Duda jest myśliwym. Miał często chodzić z bronią do lasu i handlować dziczyzną. Redakcja RMF FM zweryfikowała te informacje w Polskim Związku Łowieckim. Jak się okazuje 57-latek był kłusownikiem.

„Tadeusz Duda nigdy nie był myśliwym, ani nawet nie próbował zostać członkiem naszego związku. Sprawdziliśmy nasze dane do 40 lat wstecz. Nazwisko poszukiwanego za zabójstwo Tadeusza Dudy z okolic Limanowej nigdy się w nich nie pojawiało” – twierdzi PZŁ.

Poszukiwania Tadeusza Dudy. Policja opublikowała nowy komunikat

W poniedziałek 30 czerwca polska policja wydała najnowszy komunikat w sprawie. „Trwa kolejna doba poszukiwań sprawcy zabójstwa dwóch osób. Wczoraj odbyła się odprawa sztabu operacji poszukiwawczej. Mając na względzie m.in. trudny teren poszukiwań, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń polecił komendantowi małopolskiej policji skierowanie wniosku do wojewody małopolskiego o wsparcie ze strony wojska” – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Wczoraj, na prośbę Policji, wojewoda wysłał wniosek o wsparcie działań wojskowym dronem Bayraktar do szefa MON. Minionej nocy, z uwagi na znaczne zachmurzenie w rejonie poszukiwań, możliwość działania BSP była mocno ograniczona. Przed godziną 9 dron Bayraktar rozpoczął poszukiwania mężczyzny” – podano dalej.

Nowe informacje o Tadeuszu Dudzie. Wiadomo, co zrobił dzień przed makabrą

Obława za Tadeuszem Dudą. Kryminolog: Sytuacja staje się ekstremalna