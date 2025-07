Młody lekarz o relacjach z pacjentami: Potrzebne jest zaufanie. Chcę pomóc, ja nigdy nie chcę zrobić nic złego

Photo By: Kaboompics.com

– Muszę wzbudzić zaufanie profesjonalizmem, ale również tym, jaki jestem. Muszę być otwarty na tych ludzi, muszę wysłuchać. Czasami naprawdę już dwudziesty raz słyszę, że boli to samo kolano, ono już było prześwietlone, wszystko mniej więcej wiemy. Ale po raz kolejny trzeba pacjenta wysłuchać, po raz kolejny trzeba wdrożyć leczenie, które będzie dla pacjenta odpowiednie. I musimy sobie ufać. Poza tym czasy się zmieniają, pacjenci patrzą na to, czy lekarz jest miły, uśmiechnięty, czy pożartuje. Sam wolałbym iść do kogoś, kto nie jest opryskliwy – powiedział w podcaście „Wprost Przeciwnie” dr Krzysztof Popiński, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz POZ.

W podcaście „Wprost Przeciwnie” gościli dr Jakub Kleszowski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a także reprezentant Polski lekarzy w piłce nożnej, oraz dr Krzysztof Popiński, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz pierwszego kontaktu, bramkarz reprezentacji Polski lekarzy. Jednak nie tylko sport był tematem rozmowy. Młodzi lekarze opowiedzieli o tym, jak z ich perspektywy funkcjonuje system i co zrobić, by poprawić wizerunek lekarzy. Cała rozmowa dostępna jest na youtube’owym kanale „Wprost” oraz na Spotify. „Nigdy nie chcę zrobić pacjentowi nic złego” – Ważne, żebyśmy sobie ufali. Czyli pacjent ufa lekarzowi, ale lekarz też ufa pacjentowi. Chodzi o ten poziom: „Jako lekarz ci pomagam, a ty mi zaufaj”. Dzięki temu w gabinecie jest dobra atmosfera, znajdą się dwie minuty na żart – stwierdził dr Krzysztof Popiński, który na co dzień kieruje czterema placówkami POZ działającymi na terenach wiejskich. Popiński przyznaje jednak, że zdarzają się sytuacje, kiedy już widząc pacjenta w drzwiach gabinetu można spodziewać się, że wizyta może być trudna. – Może nie być przyjemna z różnych powodów i z reguły nie są to powody medyczne i nie jest to choroba. Ale taką wizytę też jakoś trzeba przetrwać, mimo wszystko zachowywać się profesjonalnie – zaznaczył. Popiński podkreśla, że na lekarzach pracujących w POZ ciąży duża odpowiedzialność, zwłaszcza – jak w jego przypadku – w kontekście pracy w małej miejscowości, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest ograniczony. Całej rozmowy z lekarzami można wysłuchać tutaj: