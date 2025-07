Walka z migracją. Rzecznik rządu podał szczegóły

W związku z sytuacją na polsko-niemieckiej granicy Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. To odpowiedź na doniesienie o rzekomym „podrzucaniu” migrantów na teren naszego kraju przez służby niemieckie.

Szczegóły planowanego rozwiązania przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka podczas rozmowy w radiu RMF FM.

Granica polsko-niemiecka. Adam Szłapka przekazał szczegóły

– Wprowadzamy rozwiązanie tymczasowe – na 30 dni z możliwością przedłużenia – powiedział polityk.

– Zależy nam na tym, żeby te kontrole były jak najmniej dotkliwe dla naszych obywateli, ale musimy mieć kontrolę nad tym, kto wjeżdża ze strony Niemiec do Polski – dodał.

Rzecznik rządu zapowiedział, że prawdopodobnie dzisiaj Komisja Europejska zostanie poinformowana na wprowadzeniu tymczasowych kontroli na granicy.

Adam Szłapka zdementował plotki o przepychaniu migrantów z Niemiec do Polski. Doniesienia o tym procederze nazwał „dezinformacją”. Rzecznik wyjaśnił też przyczynę wprowadzenia kontroli granicznej na granicy polsko-litewskiej.

Uszczelnienie granicy polsko-białoruskiej. „Strumień nielegalnej migracji przeniósł się na Łotwę i Litwę”

– Co się zmieniło w ostatnich miesiącach? To, że w sposób radykalny udało się uszczelnić granicę Polski z Białorusią, na którą był atak hybrydowy ze strony Białorusi i Rosji. (...) Uszczelnienie tej granicy sprawiło, że strumień tej nielegalnej migracji przeniósł się z Białorusi na Łotwę i Litwę. To sprawia, że przez otwartą granicę między Polską a Litwą zaczął funkcjonować ten szlak. Między innymi dlatego wprowadzamy kontrolę na granicy z Litwą – powiedział.

Polityk podzielił się również najnowszymi statystykami. Przekazał, że w tym roku ok. 3 tys. osób nie zostało wpuszczonych z Polski na teren Niemiec.

– W dużej mierze to były osoby z Ukrainy, które miały prawo pobytu w Polsce – wyjaśnił.

W czerwcu z Niemiec do Polski z kolei zawrócono kilkadziesiąt osób. Zdaniem Adama Szłapki liczba ta może się zwiększać – Niemcy przywrócili rozwiązania utrudniające składanie przez migrantów wniosków o ochronę.

