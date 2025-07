Brawurowa akcja w centrum Warszawy. Na celowniku rodzina Kulczyka

Do zdarzenia doszło w Boże Ciało (19 czerwca), jednak dopiero teraz cała historia wyszła na jaw. Jak donosi RMF FM, doszło do próby włamania do jednego z najbardziej luksusowych apartamentowców położonych w samym centrum Warszawy. Chodzi o budynek znajdujący się przy ulicy Parkowej, nieopodal Łazienek i licznych budynków rządowych, w tym m.in. siedziby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że dwóch mężczyzn próbowało dostać się do apartamentowca poprzez dach sąsiedniego budynku. Stamtąd weszli na balkon jednego z mieszkań i próbowali dostać się do środka przez drzwi balkonowe. Ostatecznie próba splądrowania lokalu się nie powiodła, ponieważ włączył się alarm.

Jak się okazuje, mieszkanie, które miało paść łupem złodziei, należy do rodziny Jana Kulczyka. Biznesmen mieszkał w nim w przeszłości.

Ostatecznie złodzieje przestraszyli się alarmu i uciekli do sąsiedniego mieszkania. Wyłamali drzwi i wtargnęli do środka. Z lokalu zostały skradzione drogocenne przedmioty. Szacowana wartość strat to blisko 200 tysięcy złotych.

Sprawców zuchwałej kradzieży na razie nie udało się odnaleźć. Stołeczna policja prowadzi czynności mające na celu ich ujęcie. Aktualnie funkcjonariusze prowadzą m.in. szczegółowe analizy zapisów kamer monitoringu.

Mieszkańcy apartamentowca nie kryją oburzenia doniesieniami o kradzieży. Podkreślają, że budynek jest chroniony przez ochronę całodobową, oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń.

