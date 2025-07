Alert RCB dla dwóch powiatów. Zakaz korzystania z rzeki

Do osób przebywających w części województwa opolskiego wysłano alert RCB o następującej treści: „Uwaga! Zakaz korzystania z rzeki Kłodnica od granicy woj. opolskiego do śluzy Sławięcice do 31.07.2025 r. Dotyczy m.in. picia, pływania, podlewania, połowu”.

Otrzymali go odbiorcy z powiatu strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego w województwie opolskim.

Złota alga w rzece Kłodnica. Zakaz korzystania

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swojej stronie przekazało szczegółowe informacje. Zakaz obejmuje w szczególności picie wody, wchodzenie do wody i kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt domowych i gospodarskich, używanie wody do celów gospodarczych (np. podlewanie), uprawianie sportów wodnych i turystyki, inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodą.

Zakaz korzystania z wód rzeki Kłodnica wydał wojewoda śląski w związku z rozwojem złotej algi w rzece. Będzie obowiązywał od 5 lipca do 31 lipca.

Walka ze złotą algą. Dozowanie nadtlenku wodoru w Kłodnicy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało, że podjęto decyzję o dozowaniu nadtlenku wodoru w Kłodnicy, aby zapobiec przedostaniu się złotej algi do Odry. W 2024 roku przeprowadzono eksperyment na rzece Kłodnicy, który potwierdził skuteczność nadtlenku wodoru w walce ze złotą algą. W tym celu stosuje się perhydrol – ok. 30% roztwór.

Zdaniem ekspertów to właśnie złota alga była jedną z przyczyn katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 r. Przez półtora miesiąca na całej długości rzeki notowano śnięte ryby – zebrano ich około 250 ton.

Rozwój złotych alg w rzece wiązał się m.in. z wysokim zasoleniem wody w Odrze. Do odbudowy ekosystemu Odry kluczowe zdaniem specjalistów jest ograniczenie zrzutu zasolonych wód kopalnianych.

