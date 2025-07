Co trzeba mieć przy sobie podczas kontroli granicznej? Ten dokument to podstawa

Dla podróżujących oznacza to jedno: trzeba być odpowiednio przygotowanym, inaczej konsekwencje mogą być poważne.

Wielu Polaków przywykło do swobodnego przemieszczania się w obrębie strefy Schengen. Tymczasem nowe realia wymagają dawnej czujności. Najważniejsze to posiadać odpowiedni dokument tożsamości – i to nie w wersji cyfrowej. Jak wyraźnie podkreślił ppor. Konrad Szwed ze Straży Granicznej.

– Najważniejsze jest to, żeby mieć fizycznie dowód osobisty lub paszport. Nie może być to aplikacja mObywatel, bo ona nie upoważnia do przekroczenia granicy.

To oznacza, że mimo promowania aplikacji mObywatel jako cyfrowego odpowiednika dokumentów, w przypadku przekraczania granic nadal liczy się wyłącznie dokument w formie tradycyjnej. Osoby, które go nie posiadają, mogą spodziewać się problemów – od zatrzymania, przez kontrolę tożsamości, po odmowę przekroczenia granicy.

Wzmocniona ochrona, kontrole wyrywkowe

Tymczasowe kontrole obejmują 52 punkty na granicy z Niemcami i 13 na granicy z Litwą. Działania prowadzone są nie tylko na głównych przejściach, ale też na pobocznych drogach, a nawet w lasach. Skala operacji jest znaczna – do działań zaangażowano 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 300 policjantów, 200 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Jak wyjaśnia ppor. Szwed: „Skierowaliśmy dodatkowe patrole na granice. Dodatkowo delegowaliśmy dodatkowych funkcjonariuszy na wsparcie. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani”. Wsparcie to obejmuje również siły przeniesione z innych oddziałów, które zasilają szczególnie newralgiczne odcinki granic.

Litewski kierunek pod szczególnym nadzorem

Choć kontrole trwają na obu granicach, szczególna uwaga skupia się na granicy z Litwą. To właśnie tędy – jak zaznacza Straż Graniczna – prowadzi obecnie jeden z kluczowych szlaków nielegalnej migracji.

– Dzisiaj dla nas priorytetem jest tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej, skierowanie dodatkowych siły na granicę niemiecką, a przede wszystkim na granicę litewską. Tym bardziej, że właśnie przez szlak Bałtycki podąża nielegalna migracja w głąb Europy – zaznaczył ppor. Szwed.

W praktyce oznacza to, że kontrole nie ograniczają się do dobrze znanych przejść. Funkcjonariusze są aktywni również na drogach leśnych i mniej uczęszczanych trasach, które mogą być wykorzystywane przez przemytników ludzi.

Efekty już pierwszego dnia

Już przed oficjalnym rozpoczęciem kontroli funkcjonariusze zanotowali pierwsze przypadki naruszeń. Jak informuje Straż Graniczna, ujawniono obywatela Estonii przewożącego czterech obywateli Afganistanu.

– Czynności cały czas trwają. Badamy tę sytuację, w tym to, czy obywatel Estonii współpracował z innymi i jaki był docelowy szlak migracyjny – wyjaśnił ppor. Szwed.

W przypadku podejrzenia organizowania nielegalnego przewozu migrantów mogą zostać zastosowane poważne środki prawne wobec osoby podejrzanej.

– Osoba, wobec której wszczynane jest postępowanie karne, może zostać poddana dozorowi policji, zakazowi opuszczania kraju lub nawet może być zastosowany wobec niej środek w postaci tymczasowego aresztowania. Wszystko zależne jest od tego, co pojawi się w toku postępowania przygotowawczego – dodał funkcjonariusz.

Praktyczne porady dla podróżnych

Warto przygotować się wcześniej, by uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Kluczowe zalecenia dla wszystkich wybierających się za granicę w najbliższych dniach to:

zabierz fizyczny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,

nie polegaj na aplikacji mObywatel – nie jest akceptowana przy kontroli granicznej,

zadbaj o to, by dokument był aktualny i nieuszkodzony,

przygotuj się na możliwość wyrywkowej kontroli – zarówno w samochodzie, autobusie, jak i pieszo,

śledź komunikaty Straży Granicznej i MSWiA – sytuacja może się dynamicznie zmieniać.

Choć kontrole mają charakter tymczasowy, nie jest wykluczone ich przedłużenie. Wszystko zależeć będzie od rozwoju sytuacji na szlakach migracyjnych oraz efektów działań operacyjnych.

