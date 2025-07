Bielan ma kłopoty? Rzecznik MSWiA grozi prokuraturą

Rzecznik prasowy szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji 11 lipca rano opublikował wpis na platformie X. Zaadresował go do europosła Adama Bielana. Dobrzyński ostrzegł polityka Prawa i Sprawiedliwości, że jego słowa mogą spotkać się z konsekwencjami prawnymi.

„Najpierw bezpodstawnie zaatakował pan funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, oskarżając ich o donoszenie do dziennikarzy. Teraz, wycofując się z tego, kręci pan, że został źle zrozumiany. Niestety dalej insynuuje, że może zrobiło to kierownictwo tej służby. Panie Bielan, nie ma pan zielonego pojęcia o specyfice działania SOP-u. Kłamstwo goni kłamstwo. W przypadku dalszego szargania dobrego imienia funkcjonariuszy tej służby, kierownictwo SOP będzie zmuszone złożyć ws. zawiadomienie do prokuratury” – wskazał.

