Tragedia w szpitalu. Trwa ewakuacja pacjentów

Niepokojące wieści napływają z Giżycka. W piątek 11 listopada w godzinach porannych doszło do ewakuacji Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Powiatowego. Problem dotknął blisko 250 pacjentów. Wszystkie osoby mają zostać rozlokowane w innych szpitalach w województwie warmińsko-mazurskim.

Giżycko. Woda w szpitalu. Ewakuacja pacjentów

Jak podaje RMF FM, na zaistniałą sytuację wpływ miały dwa czynniki – obfite opady oraz trwające prace remontowe. Szpital w Giżycku jest aktualnie remontowany. Trwają prace budowlane – nad OIOM-em i SOR-em powstaje dodatkowe piętro.

– Obfite opady sprawiły, że na niezabezpieczonym stropie zebrało się bardzo dużo wody. W piątek rano zaczęła ona zalewać parter, głównie oddział, na którym przebywają pacjenci podłączeni do specjalistycznej aparatury – tłumaczył Grzegorz Zubowicz z giżyckiej straży pożarnej.

Pacjenci ewakuowani ze szpitala w Giżycku

Decyzja o ewakuacji pacjentów została podjęta ze względu na to, że na oddziale intensywnej opieki medycznej znajduje się wiele urządzeń elektronicznych. Dyrekcja placówki oraz służby obawiały się, że dojdzie do zwarć.

– To nie jest taka sytuacja, że sufit się wali, że ściany pękają od tego zalania. Można to porównać do sytuacji, gdy woda z wanny zalewa mieszkanie. To jest jednak nietypowy obiekt, nie możemy na to pozwolić – podkreślił Grzegorz Zubowicz.

