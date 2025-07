Sławosz Uznański-Wiśniewski żegna się z ISS. „Jeden z najbardziej magicznych momentów”

Polska Agencka Kosmiczna (POLSA) przekazała, że sobota była finalnym dniem misji Ax-4, w którym Sławosz Uznański-Wiśniewski realizował harmonogram przygotowany przez ESA i stronę polską. Niedziela to już tak zwany dzień "Undock-1", który jest w pełni zarządzany przez NASA. Jak opisuje POLSA, powrót z ISS został zaprojektowany jako w pełni autonomiczny proces, który nie wymaga działań ze strony załogi na pokładzie kapsuły Dragon.

W niedzielę członkowie misji Ax-4 przygotowują się do powrotu na Ziemię, który rozpocznie się w poniedziałek. Podczas ceremonii pożegnania z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, polski astronauta wygłosił krótkie przemówienie.

— Dziękuję wszystkim, którzy są tutaj i tym 11 kosmonautom, którzy zebrali się na ISS i pomogli w naszej misji. Nas była czwórka, ale nie udałoby się zrobić naszej pracy bez was. Nie udałoby się nam bez setki ludzi, którzy pracowali w Polsce i w naszych krajach – mówił Uznański-Wiśniewski. – Dla mnie to będzie niesamowite wspomnienie, które zawsze będę zachowywał w sercu. Nasz pierwszy dzień, gdy wpłynęliśmy do stacji, wtedy po raz pierwszy byliście naszymi przewodnikami, pokazaliście kopułę, przez którą było widać Ziemię. To był jeden z najbardziej magicznych momentów w moim życiu – dodawał.

Polak żegna się z ISS. „Mam nadzieję, że to dopiero początek”

Polski astronauta zwrócił się również do Polek i Polaków. — Dziękuję wam za zaufanie i za to, że mogłem was reprezentować podczas pierwszej polskiej misji na ISS. Mam nadzieję, że misja przyniosła dużo dobrego Polsce, kosmosowi i nauce polskiej — mówił. – Duża część tej misji to wasza praca, czyli naukowców, ludzi na Ziemi, edukatorów, polskich szkół. Mam nadzieję, że to dopiero początek, a nie koniec tej przygody. Dopiero zaczynamy się rozwijać i będziemy bazować później na tej technologii w przyszłości – dodawał.

– Dużo pracy przed nami. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy na to gotowi – podsumował.

Powrót misji Ax-4 na Ziemię rozpocznie się w poniedziałek. Zamknięcie włazu ma nastąpić przed godz. 11, a około godz. 13 kapsuła Dragon Grace ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Czytaj też:

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca z orbity. Polska Agencja Kosmiczna ujawnia planCzytaj też:

Sławosz Uznański-Wiśniewski zarobi krocie? Oto, ile naprawdę dostaje