Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca z orbity. Polska Agencja Kosmiczna ujawnia plan

Zgodnie z zapowiedzią Polskiej Agencji Kosmicznej, proces powrotu astronautów będzie transmitowany na żywo przez Axiom Space, NASA oraz SpaceX. Relacja rozpocznie się w poniedziałek o godz. 10.30 czasu polskiego, a już 25 minut później – o godz. 10.55 – planowane jest zamknięcie włazu kapsuły. Kluczowy moment, czyli odłączenie się Dragon Grace od ISS, przewidziano na godz. 13.05. Transmisja zostanie wznowiona tuż przed tym wydarzeniem – o godz. 12.45.

Jak jednak zastrzega POLSA, „zespoły misji będą na bieżąco monitorować warunki pogodowe w potencjalnych miejscach wodowania, aby zapewnić bezpieczne i udane wyciągnięcie z wody kapsuły i załogi”. Dlatego podane godziny mogą ulec zmianie. Wodowanie ma odbyć się w wodach Oceanu Spokojnego, w pobliżu wybrzeży Kalifornii.

Lądowanie, a potem rehabilitacja

Zaraz po powrocie na Ziemię Sławosz Uznański-Wiśniewski nie wróci bezpośrednio do Polski. Czeka go jeszcze etap regeneracji w Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się Europejskie Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. To właśnie tam astronauta trafi do nowoczesnego ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR), znanego jako „Envihab”.

Jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna: „Zespół medycyny kosmicznej ESA, w skład którego wchodzą lekarze operacyjni ESA, fizjoterapeuci i trenerzy sportowi, będzie monitorował Sławosza podczas jego powrotu do ziemskiej grawitacji dzięki specjalnemu programowi regeneracji”.

Polak na orbicie – ambitna misja naukowa i edukacyjna

Misja Ax-4 rozpoczęła się 25 czerwca. Już dzień później kapsuła Dragon Grace zadokowała do ISS, rozpoczynając intensywny etap eksperymentów i działań popularyzujących naukę. Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy, a także aż 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych.

W ramach misji astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce. Spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i Warszawie. Dwa z nich – we Wrocławiu i Rzeszowie – zrealizowano w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), który umożliwia młodym ludziom kontakt radiowy z astronautami przebywającymi na ISS.

W jednej z relacji Uznański-Wiśniewski podzielił się refleksją na temat swojego doświadczenia w przestrzeni kosmicznej. „Było mi bardzo trudno” – wyznał szczerze, ukazując emocjonalną stronę swojej kosmicznej przygody. Z kolei zdjęcia, które publikował z pokładu ISS, opisywał jako „perspektywa, która zmienia wszystko”.

91,3 proc. realizacji celów

Według najnowszego raportu POLSA, opublikowanego w nocy z czwartku na piątek, misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego została zrealizowana w 91,3 proc. To znakomity wynik, biorąc pod uwagę zakres działań obejmujących nie tylko eksperymenty naukowe, ale również promocję nauki i edukację młodzieży.

Na ten rezultat składają się: wykonane badania oraz. unikalna aktywność popularyzatorska, której nie miała większość dotychczasowych misji astronautów z innych krajów.

