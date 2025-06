To Sławosz Uznański-Wiśniewski powiedział po dotarciu na ISS. Jasna deklaracja

Na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) Sławosz Uznański-Wiśniewski wszedł o godz. 14:24 czasu polskiego. Tym samym stał się pierwszym Polakiem na jej pokładzie. Otrzymał oznakę astronauty nr 635. — Dziękuję Wam wszystkim za tak gorące powitanie — mówił.

— To cudowne miejsce. Dla mnie jako dla inżyniera, naukowca, to najlepsze na świecie laboratorium badawcze. Tutaj prowadzimy eksperymenty, testujemy technologię naszych krajów, demonstrujemy je, prowadzimy badania, pokazy dla tych na ziemi. Przez najbliższe dwa tygodnie wszyscy będziemy starali się robić co w naszej mocy, aby reprezentować nasze kraje — zapowiedział polski astronauta.

Chwilę później zwrócił się bezpośrednio do Polaków, po polsku: — Drodzy Polacy, drogie Polki, cieszę się, że mogę Was powitać z pokładu ISS. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować właśnie Was, 40 mln Polaków.

— Będziemy prowadzić lekcje fizyki dla dzieci, szkół, studentów. Mam nadzieję że to będzie początek Polski technologicznej, obrazu Polski na świecie właśnie w takich miejscach jak ISS czy najbardziej zaawansowane labolatoria — zapowiedział. — Kosmos jednoczy. Jesteśmy razem, jesteśmy silni. Dziękuję za zaufanie — powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Pierwszy Polak w historii na ISS. To Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie robić w kosmosie

Polski astronauta spędzi na ISS co najmniej dwa tygodnie. Przez ten czas przeprowadzi on łącznie 13 eksperymentów wchodzących w polską misję technologiczno-naukową IGNIS. Propozycje eksperymentów pochodzą od polskich instytutów naukowych i przedsiębiorstw. Będą to:

1. EEG Neurofeedback – Eksperyment sprawdzi, czy metoda neurofeedbacku EEG może zmniejszyć skutki stresu i wspomóc funkcjonowanie poznawcze astronautów w warunkach długotrwałej izolacji.

2. Mxene in LEO – Badanie zastosowania nanomateriałów MXene w konstrukcji nowoczesnych czujników medycznych i systemów telemedycznych dostosowanych do warunków kosmicznych.

3. Yeast TardigradeGene – Projekt wykorzystuje zmodyfikowane genetycznie drożdże do stworzenia biofabryk, które mogą wytwarzać żywność i paliwo podczas misji kosmicznych lub kolonizacji Marsa i Księżyca.

4. LeopardISS – Demonstracja możliwości wykorzystania zaawansowanego komputera pokładowego do przetwarzania danych z użyciem sztucznej inteligencji bezpośrednio w przestrzeni kosmicznej.

5. Astro Performance / Mollis Textus – Analiza wpływu mikrograwitacji na tkanki miękkie i mięśnie astronautów, z zastosowaniem diagnostyki wspieranej przez sztuczną inteligencję.

6. Immune Multiomics – Eksperyment pozwoli lepiej zrozumieć, jak warunki lotu kosmicznego wpływają na działanie układu odpornościowego oraz pomoże rozwijać nowe terapie immunologiczne i przeciwstarzeniowe.

7. Wireless Acoustics – Projekt zakłada opracowanie bezprzewodowego systemu monitorowania warunków akustycznych na ISS, co poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy załogi.

8. Stability of Drugs – Celem jest zbadanie, jak leki reagują na długotrwałe przechowywanie w warunkach mikrograwitacji i jak można poprawić ich trwałość zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi.

9. PhotonGrav – Nowatorski interfejs mózg–komputer, który umożliwia obsługę urządzeń wyłącznie za pomocą fal mózgowych, może zrewolucjonizować sposób interakcji ludzi z technologią w przestrzeni kosmicznej.

10. AstroMentalHealth – Eksperyment pozwoli zgłębić psychiczne aspekty funkcjonowania człowieka w izolacji i długotrwałym odosobnieniu, co jest kluczowe dla przyszłych misji międzyplanetarnych.

11. Space Volcanic Algae – Badanie mikroglonów i ekstremofilów pod kątem ich zastosowania w zamkniętych systemach produkcji tlenu oraz w tworzeniu leków wykorzystywanych w warunkach kosmicznych.

12. Human Gut Microbiota – Analiza mikrobiomu jelitowego astronautów ma na celu opracowanie lepszych diet i strategii zdrowotnych wspierających ich kondycję w trakcie i po zakończeniu misji.

13. Scalable Radiation Monitor (RADMON) – Test zaawansowanego detektora promieniowania, który może być wykorzystywany w przyszłych misjach załogowych i bezzałogowych, zapewniając skuteczniejszą ochronę przed promieniowaniem kosmicznym.

Poza eksperymentami Sławosz Uznański Wiśniewski przeprowadzi 30 pokazów popularnonaukowych oraz edukacyjnych.

