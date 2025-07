Grzybobranie w lipcu? Ekspert wyjaśnia jak uniknąć trujących okazów

Grzyboznawca Justyn Kołek ostrzega, że wśród rosnących grzybów znajdują się również śmiertelnie trujące, jak np. muchomor sromotnikowy. Apeluje o szczególną ostrożność podczas zbiorów, zwłaszcza w przypadku grzybów blaszkowych, które łatwo pomylić z jadalnymi. Szczególnie niebezpieczny jest muchomor sromotnikowy (zielonawy) — jeden z najbardziej toksycznych grzybów występujących w Polsce.

Jak rozpoznać zagrożenie?

Muchomor sromotnikowy ma blaszki pod kapeluszem (jak „karteczki”), a więc należy do grupy grzybów blaszkowych. I to właśnie wśród tej grupy znajduje się aż 12 gatunków mogących wywołać ciężkie, a nawet śmiertelne zatrucia — wyjaśnia Justyn Kołek. Grzyb ten często bywa mylony z jadalnymi gołąbkami, np. zielonawym lub żółtozielonym. Dlatego tak ważna jest czujność i umiejętność rozpoznawania szczegółów budowy grzyba.

Nigdy nie próbuj grzyba „na smak”!

Nie testuj grzybów, próbując ich fragmentu. To bardzo niebezpieczne! Warto wiedzieć, że śmiertelnie trujące grzyby nie są ani gorzkie, ani piekące. Ich smak może być zupełnie neutralny lub wręcz przyjemny, co bywa bardzo zwodnicze. — Jeśli grzyb jest gorzki lub piekący, zazwyczaj jest jedynie słabo trujący, ale to nadal nie powód, by ryzykować — wyjaśnia Justyn Kołek w rozmowie z TVP Info.

Jakie grzyby są bezpieczniejsze?

Bezpieczniejszym wyborem są grzyby z grupy borowikowatych — te, które pod kapeluszem mają gąbczastą warstwę (tzw. siateczkę lub rurki), a nie blaszki. Wśród borowików nie ma gatunku powodującego śmiertelne zatrucie, choć oczywiście warto znać także grzyby niejadalne i chronione.

