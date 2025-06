Nie znasz się na grzybach? Te aplikacje rozpoznają je za ciebie

Choć znaczna część grzybiarzy doskonale zna się na większości gatunków i bez problemu rozpozna prawdziwka czy kurkę i odróżni podgrzybka od goryczaka, to i dla takich asów czasami pojawiają się gatunki, które mogą sprawić problem w identyfikacji. Tym bardziej problemy z rozpoznaniem niektórych gatunków mogą mieć grzybowi nowicjusze. Jest jednak dla nich nadzieja — i to inna niż chodzenie po lesie z wielkim atlasem w ręku. Oto kilka aplikacji, które mogą pomóc.

Sztuczna inteligencja pomoże na grzybach. Sprawdź te aplikacje

Pierwsza propozycją jest nasza rodzima aplikacja „Na grzyby”. Zawiera ona ponad 200 gatunków i jest w stanie rozpoznawać je za pomocą kamery. Ponadto wypisane są w niej kluczowe cechy konkretnych grzybów, a nawet przepisy na ich późniejsze przyrządzenie. Choć niektóre z jej funkcji są płatne, użytkownicy chwalą sobie interfejs i bazę.

Kolejną polską propozycją jest „Atlas Grzybów”. Jej największą zaletą jest fakt, że nie wymaga do działania połączenia z internetem, które niejednokrotnie jest w lesie utrudnione. Łącznie zawiera ponad 170 gatunków z ich szczegółowymi opisami i zdjęciami.

Znacznie większą bazę od dwóch poprzednich aplikacji zawiera „Mushroomizer”, w którym znaleźć można około 530 gatunków — zarówno jadalnych, jak trujących — które rozpoznawane są przy pomocy sztucznej inteligencji. Dodatkowo zawiera działającą offline encyklopedię i pozwala na zapisywanie miejsc znalezisk na mapie. Tutaj jednak także niektóre z funkcji wymagają wykupienia wersji premium.

Ze sztucznej inteligencji korzysta także „ShroomID”. Analogicznie do poprzedniej aplikacji, tak i ta potrafi rozpoznawać gatunki przy pomocy zdjęć. Zawiera ona jednak jeszcze jedną dodatkową funkcję — pozwala na zadawanie pytań innym użytkownikom.

Aplikacje nie są niezawodne. Zalecamy rozwagę

Choć naprawdę wśród aplikacji jest w czym wybierać, to nie warto jest polegać jedynie na nich. W ich przypadku wiele zależeć może od dokładności opisu czy jakości przesłanego do identyfikacji zdjęcia.

Mimo wszystko będąc na grzybach należy zalecać się do kilku głównych zasad. Najważniejsza z nich jest dosyć prosta: Jeśli nie wiesz, co to za grzyb, zostaw go. Ponadto warto unikać zbierania podejrzanie wyglądających grzybów, czy też grzybów rosnących na terenach chronionych lub zanieczyszczonych.

