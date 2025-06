Święty Graal grzybiarzy dostępny w Polsce. Przez 100 lat uważano, że nie występuje w naszym kraju

Gąska sosnowa znana też jako grzyb Matsutake jest ceniona w krajach Dalekiego Wschodu, Japonii czy USA. W Polsce aż do 2021 r. uważano, że ten grzyb nie występuje, aż znaleźli go grzybiarze z Gdańska. Na okazy trafiono też w tym samym roku małopolskiej gminie Zawoja. Grzyboznawcy opisują, że owocniki gąski sosnowej przypominają najmłodsze egzemplarze borowików lub niektórych opieniek – informowała „Gazeta Wyborcza”.

Fenomen gąski sosnowej w Japonii wynika z charakterystycznego smaku i zapachu oraz jego właściwości: antyoksydacyjnych, antybakteryjnych i antywirusowych, co jest cenione w medycynie Dalekiego Wschodu. Grzyb jest wręczany nowożeńcom jako prezent ślubny – mówiła w TVN prof. dr hab. Dorota Hilszczańska z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Najdroższy grzyb świata. Są warte nawet dwa tysiące euro za kilogram

Cena gąski sosnowej może wynosić nawet dwa tysiące euro za kilogram w przypadku owocników zebranych w samej Japonii. Grzyby z importu można było jednak kupić już nawet za ok. 90 dolarów za kg. Z kolei w USA za kilogram suszonych grzybów Matsutake trzeba zapłacić około 500 dol.

Ekspert Wiesław Kamiński tłumaczył w rozmowie z portalem o2.pl, że w Polsce tych grzybów nie można sprzedawać, bo nie są dopuszczone do obrotu handlowego. – Nadaje się ewentualnie do własnej konsumpcji. Można go też podarować, ale pod żadnym pozorem nie wolno gąsek sosnowych oferować na sprzedaż – podkreślał.

Gąska sosnowa. Japończycy szaleją za grzybem Matsutake. Jaki ma smak?

Gąska sosnowa w Polsce występuje jednak rzadko i ma charakterystyczne dla siebie miejsca. Jak wskazuje nazwa grzyba współżyje z sosnami i nie urośnie w innym miejscu. Matsutake jest często mylony z innymi rodzajami gąsek. Pojawienie się grzybów w ostatnim czasie w Polsce Kamiński wiąże z ociepleniem się klimatu. Ekspert podsumował, że smak gąski sosnowej jest świetny.

