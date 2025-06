Grzybiarze spierają się o to od lat. Sanepid rozwiewa wątpliwości

Dobra pogoda to nie tylko okazja do przechadzek po lasach. W Polsce znów pojawiły się grzyby, które cieszą się u nas wielką popularnością. Choć jasne jest, że to jesień jest najlepszą porą dla grzybiarzy, już teraz natkniemy się na kilka jadalnych gatunków, takich jak kurki, pieczarki, borowiki, maślaki czy podgrzybki.

Jak poprawnie zbierać grzyby: wykręcać czy odcinać?

Przy okazji po raz kolejny powraca spór o to, jak poprawnie należy je zbierać. Czy lepsza jest technika z wykręcaniem? A może warto zabierać ze sobą krótki nożyk do odcinania nóżek? Może w ogóle nie warto zwracać uwagi na tę kwestie i po prostu wyrywać je bez większego zastanowienia?

Wątpliwości w tej materii rozwiewa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie. By zminimalizować szkody dla środowiska związane z nieprawidłową techniką, rozwiano kilka mitów. Przede wszystkim zaznaczono, że wykręcanie może uszkodzić grzybnię, przez co w danym miejscu nie pojawią się już kolejne okazy.

Jako najlepszy sposób podano korzystanie z małego nożyka. Jadalne grzyby można nim ostrożnie wycinać, a wolne miejsce delikatnie przykrywać ściółką. W ten sposób nie tylko zapełnimy szybko i wygodnie nasz koszyk na grzyby, ale też będziemy mogli w przyszłości ponownie odwiedzać te same miejsca, zbierając raz za razem kolejne leśne przysmaki.

