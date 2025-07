Więcej miast na mapie Polski. Dołączy 6 nowych

To miejscowości, które już figurują na mapie, ale 1 stycznia 2026 roku otrzymają prawa miejskie. Lokalne władze zgłosiły się – poprzez złożone wnioski – do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, by uwzględniono je w nowym rozporządzeniu.

O jakie miasta chodzi? Znajdują się one na terenie czterech regionów Polski.

Polska otrzyma 6 nowych miast

Na terenie woj. mazowieckiego status miasta dostaną: Stanisławów, Małkinia Górna i Staroźreby. Jeśli chodzi o woj. lubelskie, zaszczytu tego dostąpi Janów Podlaski. Poza tym o zmianę administracyjną zabiegały też Branice (woj. opolskie) i Janów (woj. śląskie) – ustaliła Polska Agencja Prasowa.

Warto przypomnieć, że wg rozporządzenia MSWiA, które weszło w życiu na początku 2025 roku, siedem miejscowości przeobraziło się w miasta. To Kazanów (woj. mazowieckie), Końskowola, Kurów, Wąwolnica (woj. lubelskie), Kobylnica, (woj. pomorskie) Sobków (woj. świętokrzyskie) i Zaniemyśl (woj. wielkopolskie).

Zmiana administracyjna – jaki ma sens? „Miasto” daje nowe możliwości rozwoju i działa jak magnes na nowych mieszkańców i inwestorów

Obecnie w Polsce jest 1020 miast, 314 powiaty, 66 miast na prawach powiatu, 2479 gmin (w tym miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich – najwięcej), ponad 50 tys. wsi i blisko 9,5 tys. osad i „innych miejscowości”. To wszystko na obszarze 16 województw.

Ale po co właściwie danej miejscowości prawa miejskie? Dzięki temu zarządcy mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej, a także wprowadzić uproszczone procedury administracyjne. To też częsty krok na drodze rozwoju. Poza tym „miasto” wygląda atrakcyjniej dla potencjalnych inwestorów. Pomaga też w promocji danej lokalizacji – zmiana administracyjna wygląda lepiej i symbolicznie podnosi rangę miejsca.

