Przemysław Czarnek ostro o Sikorskim. „Pan czytał koń-kordat z jakimś Giertychem”

Radosław Sikorski skomentował publiczne wystąpienia biskupów Antoniego Długosza i Wiesława Meringa, którzy podczas uroczystości na Jasnej Górze pochlebnie wypowiadali się o Robercie Bąkiewiczu i jednocześnie krytykowali obecny obóz rządzący.

W reakcji na ich słowa szef ministerstwa spraw zagranicznych nie krył oburzenia:

„– Jeśli biskup chce się angażować w politykę, niech zdejmie sukienkę i zapisze się do PiS – stwierdził Radosław Sikorski”.

Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem, podkreślając napięcia na styku Kościoła i polityki w Polsce. Sikorski wyraził sprzeciw wobec sytuacji, w której duchowni wykorzystują ambonę do prowadzenia agitacji politycznej.

Czarnek: „Koń-kordat”

Do tej krytyki postanowił odnieść się Przemysław Czarnek.

– To już jest kompletna kompromitacja ministra spraw zagranicznych. Sikorski tak się zdenerwował na krytykę, która na niego spadła za jakieś donoszenie do Watykanu na obywateli RP, że zaczął krzyczeć, żeby biskup zrzuci sukienkę i przystąpił do PiS-u” – powiedział na nagraniu opublikowanym na X wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości.

Były minister edukacji nie przebierał w słowach.

–To jest minister spraw zagranicznych? Dyplomata? Sukienka? Konkordat? Pan czytał Konkordat, panie ministrze? A może koń-kordat z jakimś Giertychem. W konkordacie w artykule 5 jest napisane, że ma pan przestrzegać również prawa Kościoła. Nie może pan obywatelowi RP, jakim jest jeden i drugi biskup zabraniać wolności słowa. Skąd pan jest? Z Białorusi? – słyszymy na filmiku.

O czym stanowi dokładnie artykuł 5 Konkordatu?

„Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego”.

