Olbrzymie problemy na polskich lotniskach. „Awaria systemu”

Rzecznik PAŻP, Marcin Hadaj o sytuacji poinformował na antenie TVN24. Podał, że doszło do „awarii systemu zarządzania ruchem powietrznym”.

Zapowiedział „przez jakiś czas ograniczenie liczby operacji w przestrzeni powietrznej”. – W praktyce? Samoloty, które dolatują do Polski wylądują, ale dochodzi do ograniczeń w kontekście startu z części polskich lotnisk. Do awarii doszło dzisiaj rano. Musimy ustalić, jakie jest źródło tych problemów i na tej podstawie je usunąć, by sytuacja wróciła do normy – powiedział ekspert.

Więcej informacji wkrótce.

Czytaj też:

Warszawskie metro znów nie jeździ. Zamknięte stacje na Woli i BemowieCzytaj też:

Usterka w samolocie z Polski do Egiptu. Nagle zaczął krążyć