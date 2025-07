Polak zaginął w okolicach Berlina. Poruszający apel siostry

Jakub Greszta pochodzi z Głogowa na Dolnym Śląsku. Od przeszło trzech lat mężczyzna nie mieszka w Polsce. W 2022 roku zdecydował się wyjechać z kraju w poszukiwaniu pracy. Postanowił przeprowadzić się do Niemiec.

Początkowo zamieszkał w Berlinie. Ostatnich kilka miesięcy spędził w miejscowości Koenigs Wusterhausen, która jest oddalona od niemieckiej stolicy o około 30 kilometrów.

Tajemnicze zaginięcie Polaka w Niemczech

Z informacji bliskich 23-latka wynika, że od ponad miesiąca nie nawiązał z nimi kontaktu. Jakub Greszta był po raz ostatni widziany w czwartek 12 czerwca. Według relacji jego kolegów, z którymi mieszkał, około godziny 6 rano Polak miał wyjść przed hostel, aby zapalić papierosa. Gdy znajomi zeszli przed budynek, mężczyzny już tam nie było.

Tego samego dnia Jakub Greszta miał zadzwonić do swojej rodziny z prośbą o kupienie biletu na autobus do Polski, ponieważ chciał ich odwiedzić. Była to ostatnia rozmowa bliskich z 23-latkiem. Od tego momentu ślad po nim się urywa. 14 czerwca rodzina Jakuba Greszty zgłosiła na policję jego zaginięcie. Mężczyzna może mieć przy sobie dokumenty oraz telefon, jednak na chwilę obecną jest on nieaktywny.

Jakub Greszta zaginął w okolicach Berlina. Poruszający apel siostry

Siostra zaginionego zamieściła w sieci poruszający apel. „Kuba mam nadzieję, że przeczytasz te słowa i dasz nam jakikolwiek znak życia. Wiedz, że nie jesteś sam, że wielu osobom zależy na Tobie i zawsze możesz na nas liczyć” – napisała pani Dominika.

„Minął ponad miesiąc, a ja tak bardzo wierzę i mam nadzieję, że nie przytrafiło Ci się nic złego. Proszę odezwij się, chociażby po to aby powiedzieć, że żyjesz. Kochamy cię” – dodała.

Jakub Greszta zaginął. Policja apeluje o pomoc

Jakub Greszta ma około 175 cm wzrostu oraz ciemne, krótkie włosy i brązowe oczy. Jest szczupłej budowy ciała. Na szyi ma znak charakterystyczny – tatuaż z wizerunkiem kobry.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 23-latka proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Głogowie pod numerami telefonu: 47 87 422 00, 47 87 422 01 lub pod numerem alarmowym 112.

