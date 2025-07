Groźna choroba wróciła do Polski. Pilny komunikat GIS

Cholera to jedna z najgroźniejszych chorób na świecie z uwagi na to, że jest wysoce zakaźna i ma zazwyczaj bardzo gwałtowny przebieg. Do głównych objawów należą wymioty oraz ostra, wodnista biegunka, które zazwyczaj prowadzą do odwodnienia organizmu.

Jeśli chory nie otrzyma w porę pomocy medycznej, w ciągu zaledwie kilkunastu godzin może dojść do śmierci. Cholera przenosi się poprzez kontakt z chorym lub jego wydzielinami bądź przez skażoną wodę. Lekarze zaliczają ją do tzw. chorób brudnych rąk.

Cholera w Polsce. Grzesiowski przekazał nowe informacje

20 lipca szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazał w rozmowie z TVN24, że cholera została wykryta u jednej z pacjentek w Polsce. Chora to seniorka ze Stargardu w województwie zachodniopomorskim.

– U kobiety wystąpiła ostra biegunka. Obecność cholery potwierdził dwukrotnie przeprowadzony test. Jest to dla nas zaskakujące, bo nie odnotowywaliśmy takich przypadków w Polsce w ostatnich latach – tłumaczył dr Paweł Grzesiowski.

Szef GIS zaznaczył, że ani pacjentka ani nikt z jej najbliższego otoczenia nie opuszczali w ostatnim czasie Polski. Tymczasem pojedyncze przypadki zachorowań na cholerę, które odnotowywano w ostatnich latach w naszym kraju, dotyczyły osób, które wróciły z zagranicznych podróży.

– Badamy, skąd pacjentka mogła się zarazić. To jest teraz naszym głównym problemem. Musimy pobrać dużo próbek ze środowiska. Dochodzenie jest w toku – zapewnił dr Paweł Grzesiowski.

Cholera w Polsce. 20 osób na kwarantannie

Szef GIS wyjaśniał, że cholera jest uznana za chorobę szczególnie niebezpieczną ze względu na wysoką zakaźność. – Z uwagi na ciężki przebieg musieliśmy podjąć decyzję o izolacji tej pacjentki. Została przeniesiona do specjalistycznego oddziału zakaźnego w Szczecinie – powiedział w rozmowie z TVN24.

Dodatkowo, decyzją służb na kwarantannę skierowano ponad 20 osób, które miały kontakt z chorą.