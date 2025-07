Polityczna wojna o media. Trybunał Stanu dla Świrskiego

Sejm przyjął uchwałę o pociągnięciu Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do odpowiedzialności konstytucyjnej. Za postawieniem go przed Trybunałem Stanu głosowało 237 posłów, przeciw było 179.

Maciejowi Świrskiemu zarzuca się m.in. blokowanie wypłat z abonamentu radiowo-telewizyjnego, opóźnianie lub odmawianie przyznania koncesji prywatnym nadawcom oraz niewykonywanie ustawowego obowiązku prowadzenia badań oglądalności.

Sienkiewicz ostro o Świrskim: „Nie udawajmy, że jest inny powód”

Pierwsza publiczna zapowiedź postępowania wobec szefa KRRiT padła z ust Bartłomieja Sienkiewicza — ówczesnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska — podczas konferencji prasowej 11 kwietnia 2024 roku. Akualnue już europoseł Sienkiewicz nie szczędził wtedy ostrych wte słów:

„Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wypłaca mediom pieniędzy, ponieważ nie rządzą tam jego polityczni koledzy. Taki jest powód i nie udawajmy, że jest inny. Drastycznie łamie prawo i jest zawiadomienie do prokuratury złożone w tej sprawie. Pełnomocnik likwidatora TVP występuje w tej kwestii, a ja poważnie rozważam zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla pana Świrskiego, bo uważam, że to jest przekroczenie wszelkich linii”.

Co zarzucają Maciejowi Świrskiemu?

Wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu został formalnie złożony 9 maja 2024 roku. Podpisało go 185 posłów, którzy w dokumencie wskazali trzy główne obszary nadużyć: blokowanie około 300 mln zł z abonamentu dla publicznych mediów; utrudnianie procesu koncesyjnego dla prywatnych nadawców: TVN, TVN24, Radia TOK FM oraz Radia ZET, niewywiązywanie się z obowiązku przeprowadzania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych.

Czytaj też:

Andrzej Duda wściekły na Macieja Świrskiego. „Blokuje prace KRRiT”Czytaj też:

Przewodniczący KRRiT przed Trybunał Stanu? Jest decyzja komisji