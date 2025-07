„Niedyskrecje parlamentarne”. To zabolało Bodnara. Jak wyzywają się na prawicy?

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, nie kryje rozżalenia z powodu odwołania ze stanowiska. Ostatnio mówił, że premier delikatnie dorabia mu gębą delikatnego polityka, bo wcale taki łagodny nie był.

To pierwszy znany nam przypadek, że polityk poczuł się urażony z tego powodu, iż uznano go za delikatnego i przestrzegającego prawa.

Może rzeczywiście ocena dokonań Bodnara była niesprawiedliwa. My pamiętamy, jak dzielnie sekundował siłowemu przejęciu TVP realizowanemu przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza i najazdowi policji na Pałac Prezydencki. Pamiętamy też, jak wymyślił tzw. sygnalizację świetlną, czyli podzielił sędziów na zielonych, żółtych i czerwonych, co nawet Komisja Wenecka uznała za mało praworządne. Jak sugerował, że 6 sierpnia nie powinno dojść do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, bo jego wybór stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, nieuznawana przez rząd. Pamiętamy, jak milczał w sprawie kajdanek zespolonych, w które zakuwano urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zatem senator Bodnar ma rację, upominając się o sprawiedliwą ocenę swojej pracy.

Nie ulega wątpliwości, że Adam Bodnar odwalił kawał brudnej roboty dla premiera Tuska, a teraz został z niczym.