Rychłe pożegnanie z latem. Ekspert wskazuje na zachowanie ptaków

Eksperci prognozują, że odlot bocianów nastąpi szybciej niż zazwyczaj, nawet o kilka tygodni.

– Niestety, w przyrodzie czuć już jesień – mówi Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP).

Niektóre gatunki ptaków, w tym siewkowe, już udały się na zimowiska. Bociany również rozpoczynają przygotowania do długiej podróży, a ich obecne sejmiki na łąkach to preludium do masowego odlotu. W jednym miejscu można zaobserwować nawet ponad 30 osobników.

Bociany odlatują z Polski. Wcześniej, niż zwykle

Młode ptaki podejmują próby dłuższych przelotów, co jest formą treningu przed ostatecznym wylotem. Informacje z nadajników GPS umieszczonych na bocianach potwierdzają te obserwacje.

– Stanie się to dwa, trzy tygodnie wcześniej, niż zwykle. Smutno jest u nas w regionie bez bocianów. Ale pamiętajmy, że w porównaniu z poprzednimi latami bociany szybciej do nas przyleciały – zaznacza ornitolog.

Choć wiele par doczekało się w tym sezonie trzech lub czterech młodych, ogólna liczba piskląt jest niższa niż przed rokiem. – To nieco zaskakujące, bo rok temu była susza i mało pożywienia. W tym roku na brak pokarmu bociany nie cierpią – dodaje Menderski w rozmowie z dziennikarzami Polskiej Agencji Prasowej.

Inne gatunki ptaków aż tak się nie spieszą

Tymczasem inne gatunki, jak na przykład jerzyki, nie przygotowują się jeszcze do odlotu. Z uwagi na zimną wiosnę przyleciały z opóźnieniem i wciąż wychowują młode. Część piskląt nie zdążyła się jeszcze w pełni opierzyć – informuje Menderski, który niedawno brał udział w obrączkowaniu jerzyków.

Wkrótce pojawią się także kolejne oznaki zmieniającej się pory roku. Już w połowie sierpnia w Polsce rozpoczną się rykowiska jeleni – nieodłączny element wczesnej jesieni.

Czytaj też:

Lato jak jesień. Co się stało z pogodą w Polsce? IMGW wyjaśniaCzytaj też:

Pogoda na sierpień. Czy będzie powyżej 30 stopni?