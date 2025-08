Śmiertelny wypadek z udziałem polskich turystów w Egipcie. Nowe informacje

We wtorek 29 lipca w Marsa Alam w Egipcie doszło do wypadku busa, w którym zginęło dwoje Polaków, a kolejna trójka została ranna. Poszkodowani uczestniczyli w wycieczce fakultatywnej. Ofiary śmiertelne to matka z dzieckiem z Olsztyna. Dwie osoby ranne trafiły do szpitala.

Wypadek busa w Egipcie. Ucierpieli Polacy

Jak zapewniał rzecznik MSZ Paweł Wroński, obywatelom Polski i ich bliskim służby dyplomatyczne udzieliły pomocy. Wiadomo, że w wypadku ucierpieli też Egipcjanie, z czego jeden nie przeżył kolizji.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski podał nowe informacje na temat tej sprawy i działań prawnych z nią związanych. Przekazał, że pełnomocnik uczestniczącej w wypadku rodziny złożył w olsztyńskiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Prokuratura w Olsztynie zajmie się sprawą z Marsa Alam

– Zawiadomienie jest bardzo oszczędne i lakoniczne – zaznaczał Brodowski. Potwierdził, że w dokumencie mowa właśnie o wypadku, do którego doszło w Egipcie pod koniec lipca. Rzecznik olsztyńskiej prokuratury dodawał, że uczestnicy zdarzenia wciąż przebywają w Egipcie.

– Mamy ustaloną listę osób, które brały udział w tym wyjeździe, będziemy chcieli z nimi porozmawiać. Niektóre z tych osób są w trakcie leczenia w Egipcie, więc trudno wskazywać jakiekolwiek terminy – mówił.

Polska prokuratura musi współpracować z egipskimi służbami

Brodowski zapowiedział również, że prokuratura w Olsztynie będzie korzystała z pomocy strony egipskiej. Zwróci się do tamtejszych służb o przysłanie zebranych materiałów. – Ale część czynności wykonamy na miejscu. Będą to m.in. przesłuchania uczestników wycieczki – podkreślał.

Jak zastrzegał, Egipcjanie nie muszą zgadzać się ze wszystkimi decyzjami polskich śledczych. Wspomniał mi.in. o kwestii zarzutów. – Ale to jest bardzo odległy etap. Na ten moment musimy ustalić, co i gdzie się stało – zaznaczał.

Czytaj też:

Koszmarny wypadek na S8. Bmw stanęło w płomieniach, kierowca nie miał szansCzytaj też:

39-latek postrzelony pod Kłobuckiem. Nieoficjalnie: Napastnikiem był jego brat