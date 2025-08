Jasnowidz ujawnił „wizję” o prezydenturze Nawrockiego. „Burzliwe czyny”

Popularny jasnowidz z Pomorza wieszczy, że prezydentura szefa Instytutu Pamięci Narodowej „będzie burzliwa”. Jackowski uważa, że „trwa trzecia wojna światowa”, co jest istotne w kontekście całej jego wizji.

Jackowski o prezydenturze Nawrockiego i przyszłości kraju: Polska zostanie wciągnięta w wojnę

Jasnowidz z Człuchowa zaznacza, że nie chodzi o to, iż nowa głowa państwa „będzie podejmowała burzliwe czyny”. Jackowski zauważa, że obecnie ogólnie rzecz biorąc „żyjemy w burzliwych czasach”, a świat uwikłany jest w globalny konflikt. – On na razie rozgrywa się na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, ale nie jest wykluczone, że Polska w jakiś sposób zostanie wciągnięta w tę wojnę – sądzi Jackowski.

Youtuber, którego kanał subskrybuje ponad 350 tysięcy osób, a transmisje na żywo ogląda od 100 tys. do nawet 500 tys., przypomina, że Nawrocki przed kampanią wyborczą był zupełnie nikomu nieznany – nawet samemu elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii, która go popierała W czasie prezydentury będzie on jednak znacznie lepiej kojarzony, a to ze względu na podejmowane przez siebie konkretne decyzje – polityczne i międzynarodowe. Nie pozostanie bierny wobec tego, co dzieje się na świecie – mówi Jackowski.

„Zdrada”

– Prezydent Nawrocki będzie podejmował takie decyzje, które będą odbierane przez naród jako zdrada – bo takie będą czasy. Będzie tak robił, bo takie będą czasy. Jednak nie będzie to taka „zdrada”, jak ją rozumiemy – twierdzi jasnowidz.

Jackowski „zobaczył” poza tym przyszłość, w której głowa państwa „podejmuje takie decyzje, że oddolne siły doprowadzą późną jesienią do potężnego kryzysu w koalicji”, a może nawet „do jej rozbicia”.

A co z wojną, która właśnie trwa? Zdaniem jasnowidza z Pomorza konflikt zakończy się ona „dopiero w 2028 roku”.

Czytaj też:

Ks. Wąsowicz kapelanem Nawrockiego. Kontrowersje wokół duchownegoCzytaj też:

Polacy znowu pójdą do urn? Ma to związek z obietnicą Nawrockiego