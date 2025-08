Czarne chmury nad Robertem Bąkiewiczem. Ma usłyszeć zarzuty

Bąkiewicz podejrzany jest o znieważenie czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej (przedstawicieli służb, którzy pracowali na granicy). Rozgłośnia precyzuje, że chodzi o incydent z drugiej połowy czerwca – w pobliżu drogowego przejścia Słubice-Frankfurt, czyli tym, które prowadzi z Polski do Niemiec. Most graniczny, przez który w obie strony przejeżdżać mogą samochody, znajduje się na terenie Ziemi Lubuskiej (powiat słubicki).

Były prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”, a obecnie m.in. szef Straży Narodowej (a także Roty Marszu Niepodległości), miał nazwać funkcjonariuszy SG i ŻW „zdrajcami”.

Zamieszanie na granicy polsko-niemieckiej i działalność ROG

Bąkiewicz jest liderem Ruchu Obrony Granic, którego działacze – w ramach „inicjatywy społecznej” – jeździli na zachód Polski, by tam przyglądać się pracy służb – m.in. Straży Granicznej. Zarówno Bąkiewicz, jak i wielu innych polityków prawicy, informował za pośrednictwem mediów społecznościowych o nielegalnej migracji, która miała nasilić się właśnie na granicy polsko-niemieckiej.

Aktywność członków ROG w rejonie m.in. Ziemi Lubuskiej czy Zachodniego Pomorza (np. przejście Świnoujście-Ahlbeck) nie przypadła do gustu politykom Koalicji 15 Października. Ich obecność krytykował choćby premier Donald Tusk, a także minister spraw zagranicznych. – Granica musi być pod kontrolą, ale pod kontrolą upoważnionych do tego służb: straży granicznej, policji, jak trzeba to może Żandarmerii Wojskowej, ale na pewno nie bojówek pana Bąkiewicza – podkreślał Radosław Sikorski.

Czarzasty o Bąkiewiczu: Powinien usłyszeć zarzuty

RMF przypomina, że wicemarszałek Sejmu – Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) – wspominał niedawno na antenie radia, że były prezes kontrowersyjnego Marszu Niepodległości „powinien usłyszeć zarzuty”. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oceniał natomiast Bąkiewicza jako „człowieka wielkiej zasługi dla Polski”.

Czytaj też:

Kaczyński ostro do dziennikarza. „Ja z chamami nie rozmawiam, pan jest chamem”Czytaj też:

Prezenter telewizyjny z zarzutami o gwałt i przemoc. Gwiazdor zaprzecza