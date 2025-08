Jest reakcja na tekst „Wprost”. Chodzi o tajemnicze zwolnienia lekarskie

Trudno sobie wyobrazić sędziego, a w szczególności Sędziego Sądu Najwyższego, który od prawie 2 lat poupada na zdrowiu zawsze wtedy, gdy ma wyznaczone sprawy do rozpoznania. Sędzia oczywiście jest człowiekiem i ma prawo do chorowania. Więc nawet jeśli te zwolnienia nie są zwykłym oszustwem, to już po drugiej chorobie każdy prawdziwy sędzia poprosiłby o zawieszenie go w czynnościach albo przeszedł w stan spoczynku, aby nie dezorganizować pracy sądu i nie pozbawiać obywateli prawa do sądu. Taki skandal jest naturalną konsekwencją PiS-owskich deform wymiaru sprawiedliwości.

W grudniu ubiegłego roku na łamach Wprost ukazał się artykuł opisujący przypadek Pani Gabrieli Zalewskiej-Radzik, żony słynnego rzecznika ścigającego niezależnych sędziów – Radosława Radzika. Zachciało mu się, aby jego żona została sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i to takiej rozstrzygającej sprawy podatkowe. Szybko została przez upolityczniony KRS i prezydenta Dudę powołana. NSA to odpowiednik sądu najwyższego. To typowy przykład pokazujący, jak PiS rozumie prawo i sprawiedliwość – mam władzę to mogę wszystko. Nawet z konia zrobię senatora.