Spięcie polityka PiS i KO. Fogiel nagle wyrwał kartkę Kwiatkowskiemu

Do spięcia doszło w „Faktach po Faktach”. W środowym wydaniu programu publicystycznego, emitowanego przez TVN24, wystąpili przedstawiciele wrogich sobie obozów.

Prowadzący Piotr Marciniak rozmawiał z gośćmi o najważniejszym wydarzeniu tygodnia – zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Polityk popierany przez Prawo i Sprawiedliwość został formalnie ogłoszony nowym prezydentem. Senator z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na pierwsze w Sejmie wystąpienie głowy państwa, która „powitała miliony Polaków”, ale tylko „tych, którzy na nią głosowali”. Kwiatkowski cytował słowa Nawrockiego z kartki.

Przyznał, że „zaskoczyło” go to. Przypomniał, że zgodnie z konstytucją i przysięgą prezydent powinien „wszystkich obywateli traktować równo”. Co na to Fogiel? Były rzecznik prasowy PiS-u stwierdził, że słowa poprzednika „niezmiernie go rozbawiły”. – Proszę wybaczyć, panie senatorze, szukał pan czegoś, żeby się przyczepić i to, że pan prezydent podziękował swoim wyborcom, jest w pana przekonaniu zarzutem. A pozwoli pan, że skorzystam z pańskiej ściągawki – zwrócił się do senatora, co mu się nie spodobało.

Kwiatkowski nie wytrzymał. „Panie pośle, zaraz!”

Chociaż kartka w ułamku sekundy zmieniła swoje położenie na stole, polityk KO zdążył zareagować. – Panie pośle, zaraz, zaraz! Pan się sam przygotowuje do audycji, panie pośle! – mówił, nie kryjąc lekkiego poddenerwowania. Fogiel zarzucił Kwiatkowskiemu, że ten „przeczytał jedno zdanie”, ale pominął inne, w którym Nawrocki wita również pozostałych obywateli, którzy w czerwcu postawili „krzyżyk” przy imieniu i nazwisku Rafała Trzaskowskiego. Senator poprosił Fogla, by ten kontynuował wypowiedź „bez pomocy, które chciał mu odebrać”.

– Na pewno bez pańskiej „pomocy” odpowiem, panie senatorze – odparł poseł PiS. Następnie ujawnił, że Kwiatkowski ma na kartce więcej zapisanych słów, które jednak postanowił pominąć. – „Dziękuję także tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w tym demokratycznym akcie wyborczym” – dopowiedział za Nawrockim, uzupełniając poprzedni cytat.

Czytaj też:

Duda zabrał głos ws. spotkania z Hołownią. „Fakty były takie”Czytaj też:

„Fanatyzm prawniczy” kontra „nadzieja na zmiany”. Politycy ostro o Żurku