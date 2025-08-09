Alarm chemiczny w Czyżewie. Ewakuowano zakład, 4 bloki i 15 domów

Dla mieszkańców Czyżewa ta sobota mogła być mocno stresująca. – Pewien granulat w wyniku reakcji chemicznej zaczął wydzielać opary – wyjaśniał w rozmowie z RMF FM kpt. Cezary Zalewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Czyżew. Alarm chemiczny i ewakuacja

– W związku z uciążliwością chmury chemicznej, być może nawet nie z jej szkodliwością, ewakuowano 4 bloki mieszkalne i 15 domów jednorodzinnych, w sumie około 100 osób – dodawał. Jak podkreślano, na miejscu działały grupy chemiczne.

Służby uspokajały, że stężenie substancji nie było zbyt duże. Nie na tyle, by zagrażało zdrowiu mieszkańców. Mogło jednak wywoływać m.in. podrażnienie spojówek i inne przykre objawy. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wyjaśniał później, że w jednym z zakładów w Czyżewie doszło do ulotnienia podchlorynu sodu.

Wojewoda podlaski o sytuacji

„W związku z sytuacją w zakładzie chemicznym w Czyżewie, gdzie doszło do ulotnienia podchlorynu sodu, jestem w stałym kontakcie z burmistrzem, ze służbami, które pracują na miejscu, podobnie jak Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego PSP z Białegostoku i Ostrołęki” – pisał.

„Prewencyjnie ewakuowano okolicznych mieszkańców. W szkole wyznaczonej przez burmistrza miasta przebywa 15 osób, pozostałe u rodziny i znajomych. Trwa akcja służb, sytuacja jest monitorowana” – dodawał Brzozowski.

Własny komunikat wydał też Urząd Miejski w Czyżewie. „W związku z zaistniałą sytuacją w firmie Clovin prosimy wszystkich mieszkańców bloków i domów przy ul. Zarzecze o niezwłoczną ewakuację do budynku Szkoły Podstawowej!! Prosimy o zachowanie spokoju oraz pomoc osobom starszym i dzieciom” – podkreślano. „Prosimy o niezwłoczne zamknięcie okien oraz pozostanie w domach do odwołania” – dodawali urzędnicy.

Czytaj też:

Polka oszukana na wakacjach w Chorwacji. Zorientowała się dopiero przed bramą williCzytaj też:

Wygrał licytację WOŚP, nie doczekał się „nagrody” i zrezygnował. „Nie chcę rekompensaty”