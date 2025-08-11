Nowy pomysł MEN. Ten blok zajęć miałby trwać trzy godziny lekcyjne

MEN chce, by lekcje przyrody powróciły do klas IV-VI w wymiarze trzech godzin przez trzy lata. Na konferencji prasowej poinformowała o tym wiceminister Katarzyna Lubnauer. Byłaby to spora zmiana, ponieważ do tej pory jedynie uczniowie IV klasy mieli po 2 godziny przyrody w tygodniu.

Nowy pomysł na lekcje przyrody. MEN chce zmian

Lubnauer dodawała, że resort edukacji będzie namawiał szkoły do organizacji zajęć w trzygodzinnych blokach. Miałoby to umożliwić lekcje w terenie, przeprowadzanie doświadczeń oraz tworzenie projektów edukacyjnych. Jak podkreślano, to jedna z najważniejszych zmian projektu pod nazwą „Reforma26. Kompas Jutra”.

Praktyczne podejście do nauki wzorowane ma być na systemach edukacyjnych Walii, Irlandii i Australii. Reforma ma zmienić sposób nauczania przedmiotów przyrodniczych i położyć większy nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych. Formę mają zmienić także egzaminy. W planach jest m.in. tydzień projektowy oraz współpraca dzieci w obrębie klasy, kilku klas, a nawet różnych roczników.

Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie we wrześniu 2026 roku. Obejmie początkowo uczniów, którzy przyjdą do I i IV klasy szkoły podstawowej. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie kryje swoich obaw o etaty. Nauczyciele nie są pewni co stanie się z chemią, biologią, geografia i fizyką. Pytają też o mniejsze miejscowości, gdzie kwestie logistyczne mogą być trudniejsze niż w dużych miastach.

Resort edukacji przedstawił ramowy plan reformy edukacji, rozpisany na kilka lat:

wrzesień 2025 — wprowadzenie edukacji obywatelskiej i zdrowotnej jako „jaskółek reformy”,

wrzesień 2026 — nowa podstawa w klasach I i IV oraz przedszkolach,

wrzesień 2027 — reforma w szkołach ponadpodstawowych,

rok 2031 — pierwsze egzaminy według nowych zasad.

Ministerstwo uruchomiło też specjalną stronę reforma26.men.gov.pl, gdzie rodzice, uczniowie i nauczyciele mogą śledzić postępy prac nad zmianami.

Czytaj też:

Szefowa MEN wbija szpilę Nawrockiemu. „Wycofać Biblię, wprowadzić Batyra?”Czytaj też:

Superwizja nauczycieli? MEN reaguje na projekt RPD