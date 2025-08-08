Szefowa MEN wbija szpilę Nawrockiemu. „Wycofać Biblię, wprowadzić Batyra?”

Barbara Nowacka odniosła się do orędzia Karola Nawrockiego, które wygłosił tuż po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. – Będę też głosem tych Polaków, którzy chcą Polski normalnej, Polski przywiązanej do swoich wartości, Polski z dobrą polską szkołą, z polską literaturą i z polskimi lekturami w polskiej szkole – mówił prezydent. Ten fragment wypowiedzi Karola Nawrockiego wywołał uśmiech na twarzy szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– Zadaję sobie pytanie, czy o to mu chodzi, jak mówi: „tylko polskie lektury”? Żeby co? Wycofać Biblię, wprowadzić Batyra w obowiązkowy kanon lektur? – zapytała minister edukacji narodowej w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News. W ten sposób nawiązała do pseudonimu, którym posłużył się przed laty Karol Nawrocki, wydając książkę „Spowiedź Nikosia zza grobu”.

Barbara Nowacka ostro po orędziu Karola Nawrockiego. Poszło o kanon lektur

– Moim założeniem jest i będę się tego trzymać konsekwentnie, że to nie politycy układają listę lektur. Tak było w czasach Czarnka, że on wiedział lepiej, co będzie czytała młodzież i co będą chcieli z nimi przerabiać nauczyciele. To się skończyło – podkreśliła Barbara Nowacka.

W dalszej części programu szefowa MEN zadała szereg pytań. – Pytanie, o co chodzi Nawrockiemu. Czy on chce cofnąć szkołę do przeszłości, zamknąć ją na świat? Czy chce, żeby Polska młodzież wychodziła ze szkoły przygotowana, mądra, patriotyczna, ale też umiejąca konkurować w gospodarce światowej? Czy chce, żeby polska młodzież czytała wyłącznie polskie książki? – pytała minister edukacji narodowej. Jak podkreśliła, jej celem jest to, aby uczniowie znali pełny kanon literatury. – Od Szekspira przez Pismo Święte, po Marqueza i Olgę Tokarczuk – nakreśliła Barbara Nowacka.

