Rewolucji w przedszkolach nie będzie. Nowacka wycofała kontrowersyjny projekt

Niedawno rozgłosu nabrał projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Jak przypomina Wirtualna Polska, obecnie osoby niebędące nauczycielami mogą prowadzić w przedszkolach tylko zajęcia rozwijające zainteresowania, a po ewentualnych zmianach mogłyby prowadzić wszystkie zajęcia z dziećmi. Sprawa ta wywołała burzę w środowisku.

Rewolucja w przedszkolach? „Ta ustawa ma dużo znaków zapytania”

– Komunikacja była zła i nie było zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi w zmianach. Obecnie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo oświatowe w każdej szkole, czy podstawowej, czy w liceum, można zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem do prowadzenia zajęć. W przedszkolu nie można i chciano to zrównać. Natomiast przekaz był taki, że teraz każdy będzie mógł prowadzić zajęcia w przedszkolu. Nikt tego nie miał na myśli – komentuje w rozmowie z WP Finanse Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Według organizacji w szkołach i przedszkolach powinni być zatrudniani „nauczyciele ze wszelkimi wymaganymi kwalifikacjami”.

– Ta ustawa ma dużo znaków zapytania – najważniejsze to bezpieczeństwo i jakość edukacji. Jest dowodem na brak szacunku dla ludzi, którzy wybrali zawód regulowany w Polsce od lat 90. – mówi z kolei dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukatorka, która działa w mediach mediach społecznościowych jako @pani__zuzia. To właśnie ona jest autorką petycji, która wyraża sprzeciw wobec proponowanych zmian. Podpisało się pod nią ponad 42 tys. osób.

MEN cofnęło się o krok. Barbara Nowacka podjęła decyzję

Co ciekawe, nastąpił nagły zwrot w sprawie. Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe został zdjęty z drugiego czytania.

„Odnosząc się do pytań dotyczących projektu ustawy i zapisów o zatrudnianiu w placówkach wychowania przedszkolnego uprzejmie informujemy, projekt został wycofany decyzją minister edukacji Barbary Nowackiej" – czytamy w komunikacie Wydziału Prasowo-Informacyjnego MEN, który otrzymała redakcja WP Finanse. Nie zostały ujawnione powody podjęcia takiej decyzji.

