Karol Nawrocki ma drugą tożsamość. „Tadeusz Batyr” to nie przypadek

Na jednej z ostatnich konferencji prasowych szef Instytutu Pamięci Narodowej odniósł się do afery, która dotyczy ujawnienia jego pseudonimu – co jako pierwszy zrobił portal Onet. Mówi, że napisał biografię „króla wybrzeża” – pozycję pod tytułem „Spowiedź »Nikosia« zza grobu”, która ukazała się w 2018 roku (opublikowaną przez Wydawnictwo Zona Zero) – jako „Batyr”, ponieważ w tym czasie zmieniał pracę. Został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W związku z tym nie chciał angażować miejsca, które skupia się na czasach drugiej wojny światowej, a nie na okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a to właśnie pod koniec XXI wieku na terenie państwa prężnie działały mafie, niejednokrotnie mające powiązania z aparatem państwowym. Kandydat w wyborach prezydenckich 2025 z popraciem Prawa i Sprawiedliwości tłumaczył, że publikację oparł o wiedzę wynikającą z badań, które prowadził, gdy pracował w IPN-ie.

Dlaczego jednak właśnie „Tadeusz Batyr”? Oficjalnie na to pytanie odpowiedzi nie ma. Można jednak przyjrzeć się bliżej imionom.

„Tadeusz” – osoba o „szerokiej piersi”

Pierwsze z nich wywodzi się od języka aramejskiego – podaje katolicki portal Deon. Thad-daj to osoba o „szerokiej piersi” – czytamy, a więc odważna. Chodzi tu bowiem o utożsamienie cechy z tężyzną fizyczną, która w literaturze towarzyszy odważnym bohaterom. Imię to nosił jeden z apostołów – Juda Tadeusz.

Na popularność imienia mogły wpłynąć szczególnie dwie postacie (choć nie tylko): Kościuszko (generał lejtant, najbardziej znany jako przywódca powstania przeciwko Rosji i Prusom u schyłku XVIII wieku) i bohater poeamtu epickiego autorstwa Adama Mickiewicza (to jedno z najważniejszych dzieł literatury, ukończone w pierwszej połówie XIX w., które pokazuje piękno ojczyzny, w doskonały sposób przedstawia dawne czasy, opowiada o kulturach i tradycjach).

Ważnych postaci z tym imieniem jest oczywiście o wiele więcej (chociażby Czacki – twórca „Aten Wołyńskich”).

„Batyr” – „człowiek odważny”

A „Batyr”? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w publikacji pt. „Aksak, Korsak i Bałłaban” autorstwa doktor Julii Krajcarz (związanej z Zakładem Slawistyki i Studiów Bałkańskich Uniwersytetu Gdańskiego). W pozycji, która traktuje „polskich nazwiskach tatarskiego i tureckiego pochodzenia”, a która została opublikowana na stronie Biblioteki Tatarskiej, czytamy:

„Batyra – źródeł etymologicznych tego nazwiska upatruje się w tatarskim słowie »batır«, oznaczającym bohatera, człowieka odważnego i godnego zaufania. Możliwe, że przodkiem etymologicznym tego słowa jest turkijskie bahadır. (...) Baturo, Baturyn, Baturzycki mają to samo pochodzenie” – tłumaczy ekspertka.

Ostateczna odpowiedź na pytanie, czym kierował się Nawrocki przy wyborze swojego pseudonimu, pozostaje jednak nieznana.

Czytaj też:

Europoseł PiS ostro o śledztwie ws. dwóch wież: To zemsta, a nie rozliczeniaCzytaj też:

Nawrocki chwalił sam siebie. To oni przeprowadzili wywiad