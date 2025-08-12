Jachty i sauny w ramach środków z KPO. Na jaw wyszły nowe fakty

Afera KPO na dobre rozkręciła się 8 sierpnia po tym, jak na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy pojawiła się mapa, ukazująca przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje.

Jak się okazało, środki finansowe, które miały być przeznaczone na innowacje i zabezpieczenia przed następstwami ewentualnego kryzysu, zostały przeznaczone m.in. na zakup jachtów, solariów, maszyn do lodów czy wirtualnej strzelnicy. Najwięcej kontrowersyjnych wydatków dotyczyło branży HoReCa.

Afera KPO. Stanowcza reakcja rządu

Po tym jak na rząd spadła fala krytyki, Donald Tusk wziął na celownik Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i domagał się od ministry szczegółowych wyjaśnień.

Po posiedzeniu rządu we wtorek 12 sierpnia Adam Szłapka wyjaśnił, że polityczka Polski2050 przedstawiła szereg informacji w sprawie wydatków z KPO.

– Wszystkie sprawy zostaną dokładnie skontrolowanie. W połowie września będą wyniki wszystkich kontroli. Wiemy doskonale, co jest przyczyną tej trudnej sytuacji. Program został przygotowany w roku 2021 przez poprzedni rząd i miał być wsparciem dla przedsiębiorców po pandemii – tłumaczył rzecznik rządu.

Adam Szłapka dodał, że „największym problemem jest to, że rząd ma mało czasu na ten program”. — Gdyby on mógł wejść w życie wcześniej, a nie dopiero w grudniu 2023 r. to myślę, że bylibyśmy w innej sytuacji — zapewnił.

Afera KPO. Pełczyńska-Nałęcz zapowiada kontrole

Głos w sprawie zabrała także Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ministra funduszy i polityki regionalnej zapowiedziała, że rząd postanowił wstrzymać wypłatę środków dla branży HoReCa do czasu zbadania umów i uznania ich za zgodne z programem.

Polityczka dodała, że dotychczas wypłaconych zostało 110 mln złotych z przeznaczonych na to 1,2 mld złotych. – Zdecydowana większość środków nie została jeszcze wypłacona. Te środki wstrzymaliśmy. Będą wypłacane w miarę postępującej kontroli – mówiła.

Ministra zapewniła, że „kontrole będą przebiegały w sposób przyjazny dla przedsiębiorców, ponieważ nieprawidłowości dotyczą małego odsetka umów”. Mimo tego, kontroli będą podlegać wszystkie umowy dotyczące programu HoReCa, również te, w ramach których środki zostały wypłacone.

