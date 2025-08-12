Brat posła PiS wyszedł na wolność. Spędził ponad rok za kratami

Historia sięga czerwca 2024 roku. To właśnie wtedy agencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Ryszarda Sellina. W ręce służb wpadło wówczas także sześć innych osób, jednak tylko brat polityka PiS trafił do aresztu tymczasowego.

Brat posła PiS w areszcie. Co zarzucają mu śledczy?

Prokuratura tłumaczyła, że krewny Jarosława Sellina jest podejrzewany o oferowanie pomocy przy umożliwieniu budowy siedmiopiętrowego hotelu w Międzyzdrojach. Ryszard Sellin miał składać obietnice, że przekona do realizacji inwestycji generalnego konserwatora zabytków. Powoływał się na swoje wpływy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego wiceszefem był jego brat. W zamian trzy razy wspólnie z żoną korzystał bezpłatnie z hotelu w Międzyzdrojach.

Co więcej, Ryszard Sellin miał również przekonać proboszcza parafii w Kaliszu, że załatwi dotację na remont ściany w kościele. Chodziło o 750 tys. zł z Programu Ochrony Zabytków. W toku postępowania mężczyźnie postawiono kolejne zarzuty dotyczące m.in. pomocy w załatwieniu dokumentów w resorcie kultury warszawskiemu mecenasowi oraz powoływania się na wpływy w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Co ciekawe, przez długi czas śledczy nie zdecydowali się na przesłuchanie Jarosława Sellina, byłego wiceministra i generalnego konserwatora zabytków w czasach, gdy miało dojść do naruszeń prawa przez Ryszarda Sellina.

Ryszard Sellin opuścił areszt. Nowe informacje o bracie polityka PiS

12 sierpnia polityk PiS poinformował, że jego brat po 418 dniach izolacji na mocy decyzji prokuratury opuścił areszt tymczasowy. Ryszardowi Sellinowi postawiono zarzuty korupcji i powoływania się na wpływy, nie przygotowano jednak w jego sprawie aktu oskarżenia.

„Ponownie podkreślam, że ze swej strony jestem głęboko przekonany o niewinności mojego brata i uważam, że niezawisły sąd oczyści go z wszelkich zarzutów” – stwierdził Jarosław Sellin.

Polityk PiS przypomniał przy okazji, że „w Sejmie procedowane są ustawy reformujące Kodeks postępowania karnego, które zmierzają do zakończenia patologii, jaką jest nadużywanie aresztu tymczasowego jako środka zapobiegawczego w śledztwie”.

